Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock con oltre 40 euro di sconto

Oggi vogliamo proporvi un accessorio decisamente interessante in particolare per i possessori di Mac, ma perfetto per la produttività anche su Windows. Stiamo parlando della Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock, una piccola dock station ideale per chi necessita di collegare dispositivi diversi ad un unico PC.

Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dalle dimensioni, la scheda è estremamente piccola e compatta. Presenta un corpo in alluminio molto solido, che offre robustezza, ma senza incidere sul peso che rimane piuttosto contenuto. Molto comodo il cavo incorporato, che può essere incassato nella parte inferiore, semplificando tanto il collegamento quanto il trasporto del device. Come suggerisce il nome utilizza il protocollo Thunderbolt 3, che offre una velocità di connessione fino a 40Gbps.

Parlando proprio della connettività, l’utilizzo della Thunderbolt 3 permette di estendere quest’ultima sul proprio PC o Mac. La dock infatti presenta una porta HDMI ed una DisplayPort che permettono di collegare fino a due ulteriori schermi in 4K a 60fps, ma è possibile senza problemi collegare monitor fino a 144Hz. Caratteristica questa che rende il dispositivo adatto anche ai videogiocatori che prediligono il refresh rate alla risoluzione. Presente anche una porta USB 3.1 Gen 1 per collegare periferiche esterne ad alta velocità, dalle chiavette USB agli SSD. Infine non manca una porta RJ45 Gigabit LAN. Questa permette infatti di connettere il PC ad una rete cablata, più stabile e veloce. Tenuto conto della sua assenza soprattutto sui dispositivi più sottili come gli ultrabook, rappresenta sicuramente una gradita aggiunta tra le funzionalità della dock.

Oggi Amazon propone la dock di Elgato a soli 109 euro con uno sconto di ben 41 euro sul prezzo di listino.