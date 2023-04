Elimina i tuoi dati personali dal Web con Incogni (-50%)

Attiva Incogni al 50% di sconto ed elimina i tuoi dati personali dal web per limitare l’accesso pubblico alle tue informazioni sensibili. In linea di massima nessuno di noi ha chiaro in mente quante sono le nostre informazioni sensibili disponibili in internet ad altri.

Ecco perché questo servizio risulta molto utile per proteggere noi e le persone che amiamo evitando possibili furti di identità. Solitamente una persona utilizzerebbe in media circa 300 ore per rimuovere i suoi dati manualmente e così proteggere la propria privacy.

Incogni lo fa automaticamente per te eliminando in un attimo i tuoi dati personali disponibile online. In questo modo avrai il controllo totale della tua privacy. Questo ti proteggerà anche dai data broker che sfruttano le tue informazioni sensibili per guadagni, spesso senza il tuo consenso informato.

Incogni: prendi il controllo dei tuoi dati personali, oggi a metà prezzo

A metà prezzo, oggi torni ad avere il controllo dei tuoi dati personali con Incogni. Un vero affare, pronto a essere sfruttato. Attiva subito questo servizio al 50% di sconto. Potrai provarlo serenamente per 30 giorni entro i quali, per qualsiasi motivo, potrai richiedere il rimborso totale in qualsiasi momento.

Grazie a questo sistema i tuoi pagamenti online saranno finalmente crittografati e sicuri. Crea un account e comunica quali dati personali dovrai rimuovere. Concedi a questa soluzione il permesso di lavorare per te contattando al posto tuo i broker di dati richiedendo così che tutte le informazioni personali vengano rimosse dai loro database.

Non fare nulla, ma attendi che sia Incogni a terminare il lavoro eliminando i tuoi dati personali dal web. Sarai sempre aggiornato in merito agli sviluppi. Non perdere altro tempo, le tue informazioni sensibili sono già state per troppi anni nelle mani sbagliate. Fai la scelta giusta, limita l’accesso pubblico a ciò che è tuo e privato.

