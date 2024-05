Elimina le zone d'ombra del WiFi con il ripetitore TP-Link in SCONTO

Specialmente se hai una casa molto grande con delle pareti tanto spesse non sarà inusuale per te imbatterti in problemi di connettività con il tuo WiFi nelle zone più lontane dal router. Un problema che puoi risolvere facilmente con il ripetitore WiFi TP-Link Mercusys ME30 oggi in offerta su Amazon a soli 24,99 euro.

Ripetitore WiFi TP-Link: le caratteristiche

TP-Link Mercusys ME30 sfrutta la tecnologia Wi-Fi Dual Band AC1200 offrendoti una velocità wireless fino a 1.2 Gbps per garantirti una connessione stabile e veloce per tutte le tue attività online in ogni zona della casa.

La configurazione, poi, è davvero semplicissima perché basta premere il tasto WPS per sincronizzare l’extender con il router ed estendere così il segnale Wi-Fi in pochi secondi. Il dispositivo è poi dotato di un indicatore di segnale LED che ti aiuta a trovare il posizionamento ottimale per avere le migliori prestazioni possibili.

Oltre a migliorare la copertura del WiFi, comunque, ti offre anche una porta Ethernet 10/100 Mbps con la quale puoi sfruttare la connessione cablata per dispositivi come PC, decoder e console di gioco, dando a questi la massima velocità possibile.

Compatibile con qualsiasi router, il ripetitore WiFi TP-Link è quello che ti serve per eliminare le zone d’ombra, migliorare la copertura Wi-Fi e garantire una connessione stabile e veloce in tutta la tua casa: acquistalo adesso a soli 24,99 euro.