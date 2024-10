Sky Wifi: la fibra ultraveloce per la connessione di casa in offerta a 25,90€ al mese

Sky Wifi offre una connessione in fibra ultraveloce, progettata per garantire stabilità, potenza e sicurezza, ideali per lo streaming, il gaming e l’uso intensivo di internet a casa. Con l’offerta promozionale di Sky Wifi a €25,90 al mese per 12 mesi, è possibile attivare una connessione stabile e affidabile, con un costo di attivazione scontato a €29 anziché €49.

Offerte Sky Wifi per clienti con e senza TV Sky

Sky Wifi si adatta sia a chi ha già un abbonamento Sky TV, sia a chi cerca solo una connessione di qualità superiore. Vediamo i dettagli:

Offerta online per nuovi clienti : Sky Wifi a €25,90 al mese per i primi 12 mesi , con attivazione a €29. Questa opzione è perfetta per chi cerca una connessione ultra-veloce senza vincoli con il pacchetto TV.

: Sky Wifi a , con attivazione a €29. Questa opzione è perfetta per chi cerca una connessione ultra-veloce senza vincoli con il pacchetto TV. Sky Wifi + TV Sky: I clienti che hanno già la TV Sky possono approfittare di sconti esclusivi. Un abbonamento Sky Wifi insieme a pacchetti come Sky Cinema o Sky Sport parte da €20,90 al mese per 18 mesi, combinato con i pacchetti di intrattenimento e cinema per €14,90 e con Sky Sport a €19,00.

Perché scegliere Sky Wifi

Sky Wifi si distingue per la qualità della fibra ottica e l’attenzione alla sicurezza e alla stabilità della connessione:

Fibra 100% ultraveloce : la connessione Sky Wifi offre un’esperienza fluida anche con più dispositivi connessi simultaneamente, rendendola adatta per streaming, gaming e lavoro da casa.

: la connessione Sky Wifi offre un’esperienza fluida anche con più dispositivi connessi simultaneamente, rendendola adatta per streaming, gaming e lavoro da casa. Ottimizzata per lo streaming : grazie alla fibra ottimizzata per lo streaming, Sky Wifi minimizza il buffering e le interruzioni, ideale per chi ama guardare film e serie TV in HD e Ultra HD.

: grazie alla fibra ottimizzata per lo streaming, Sky Wifi minimizza il buffering e le interruzioni, ideale per chi ama guardare film e serie TV in HD e Ultra HD. Gaming senza latenza : Sky Wifi è ideale anche per il gaming online, grazie alla bassa latenza che assicura un’esperienza di gioco reattiva e priva di ritardi.

: Sky Wifi è ideale anche per il gaming online, grazie alla bassa latenza che assicura un’esperienza di gioco reattiva e priva di ritardi. Sicurezza avanzata: la connessione di Sky Wifi è sicura e protegge i dispositivi collegati da potenziali minacce online.

Approfitta della promozione e scopri il piacere di navigare con una connessione Sky Wifi, ottimizzata per ogni tipo di utilizzo e disponibile a un prezzo speciale. Per conoscere l’offerta completa di Sky Wifi clicca qui.