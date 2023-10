Elimina i tuoi dati online in modo efficace con questo trucco

Forse ancora non lo sai, ma sul web esistono data broker che creano profili ombra su di te. Questi includono una quantità spaventosa di dettagli e dati online che probabilmente nemmeno tu conosci. Le informazioni da loro registrate e archiviate vengono utilizzate da terzi per diversi scopi. Si tratta di truffatori, perfetti sconosciuti, compagnie assicurative, banche, aziende e governo.

Tutti siamo vittime inconsapevoli di questi soggetti. Ecco perché oggi necessitiamo di una soluzione efficace che elimina i nostri dettagli online, mantenendo costante il monitoraggio del web per evitare che altri, in futuro, facciano lo stesso con le nostre informazioni personali. Attiva subito Incogni. Questo servizio garantisce l’eliminazione di tutti i dettagli personali che non vuoi siano visibili da altri.

Perché eliminare i tuoi dati online

In questo momento potresti chiederti perché è così importante affidarsi a Incogni per cancellare tutti i tuoi dati online. La risposta è semplice, ma si articola su tre argomentazioni legate che vanno dalle truffe all’aumento dei costi, passando da privacy e furto di identità. Vediamole una per una.

Potenziali truffe . I truffatori prendono di mira le vittime utilizzando i loro dettagli personali attingendo dai siti di broker di dati.

. I truffatori prendono di mira le vittime utilizzando i loro dettagli personali attingendo dai siti di broker di dati. Violazione privacy . I siti di broker non sono immuni a data breach, così come piattaforme social e altri siti che contengono una quantità importante di informazioni personali degli utenti.

. I siti di broker non sono immuni a data breach, così come piattaforme social e altri siti che contengono una quantità importante di informazioni personali degli utenti. Furto di identità . Sempre più spesso siamo oggetto di violazione della nostra identità, compromettendo anche dettagli bancari e informazioni molto sensibili.

. Sempre più spesso siamo oggetto di violazione della nostra identità, compromettendo anche dettagli bancari e informazioni molto sensibili. Aumento dei costi. Con il Price Steering diversi siti di servizi e shopping online mostrano listini prezzi differenti in base all’utente proprio grazie ai dati online disponibili.

Quindi Incogni è la soluzione perfetta per mettere al sicuro la nostra identità digitale, le nostre preferenze online e qualsiasi cosa possa servire a terzi per avvantaggiarsi o penalizzarci.

