EliteMini X400: Mini PC a -165€ prima del Black Friday

Un concentrato di potenza in un fattore di forma davvero compatto: MinisForum EliteMini X400 è un Mini PC che nulla ha da invidiare ai desktop più evoluti dal punto di vista delle prestazioni, nonostante l'ingombro fortemente ridotto. Oggi lo puoi acquistare su Amazon approfittando di uno sconto di ben 164,50 euro sul prezzo di listino, grazie alle offerte che anticipano il Black Friday.

Questo Mini PC di MinisForum è l'affare di oggi su Amazon

Per capire quali siano le potenzialità del prodotto, adatto anche alla produttività più spinta, è sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche: processore AMD Ryzen 3 PRO 4350G, GPU Radeon Vega Grapics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe M.2 2280 da 512 GB per lo storage (con possibilità di espansione), moduli WiFi 6 Intel AX200 e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort con supporto a configurazioni multi-monitor e risoluzione 4K, doppio slot Ethernet, lettore per schede microSD, jack audio da 3,5 millimetri, quattro porte USB 3.0 e Kensington Lock. Lato software, il sistema operativo è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Se desideri conoscere altro a proposito del dispositivo, trovi ogni dettaglio nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare MinisForum EliteMini X400 al prezzo di 535,49 euro invece di 699,99 euro come da listino, approfittando dell'offerta Amazon che anticipa il Black Friday. La disponibilità è immediata, così come la consegna con spedizione gratuita: lo acquisti oggi, lo accenderai domani.