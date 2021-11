Misuratore laser: SCONTO 55% prima del Black Friday

Utile per i lavori fai-da-te in casa e per chi necessita di un dispositivo simile in ambito professionale, oggi DTAPE DT50 è proposto da Amazon con uno sconto del 55% sul prezzo di listino. Il misuratore laser ad elevata precisione è in grado all'occorrenza anche di calcolare aree e volumi degli ambienti, in modo del tutto automatico.

DTAPE DT50 a meno di metà prezzo su Amazon

L'utilizzo è reso semplice dai grandi pulsanti e dal display LCD retroilluminato. Gode della certificazione IP54 (impermeabile, antipolvere) ed è protetto da un guscio in gomma anticaduta. Le dimensioni del prodotto sono ‎11,5x5x3 centimetri, il peso si attesta a 200 grammi. L'autonomia consente fino a 5.000 misurazioni prima di sostituire le due pile AAA all'interno (in dotazione, così come la custodia per il trasporto). La memoria archivia fino a 20 misurazioni. Se hai bisogno di altre informazioni su caratteristiche e funzionalità puoi consultare la scheda del prodotto.

In queste ore hai la possibilità di acquistare il misuratore laser DTAPE DT50 al prezzo di soli 22,60 euro invece di 49,99 euro come da listino. Per gli abbonati Prime c'è anche la spedizione gratuita e immediata, gestita direttamente da Amazon. Una ghiotta offerta che anticipa di qualche settimana l'appuntamento per il Black Friday, strizzando l'occhio ai professionisti che per lavoro hanno quotidianamente a che fare con le misurazioni e agli appassionati del fai-da-te.