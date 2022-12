Elon Musk denuncia Jack Sweeney e cambia le regole

Dopo aver sospeso l’account @ElonJet, Twitter ha sospeso anche quello del suo proprietario, ovvero Jack Sweeney. L’azienda californiana ha quindi cambiato le regole sulla condivisione delle informazioni personali. Elon Musk ha inoltre denunciato lo studente 20enne, ma non sono note le accuse (i dati sulla posizione dell’aereo sono pubblici).

Jack Sweeney utilizza i dati del sistema ADS-B per tracciare la posizione dell’aereo di Elon Musk (un Gulfstream G650ER), oltre a quelli di altri personaggi famosi, tra cui Bill Gates e Jeff Bezos. Ieri Twitter ha sospeso l’account @ElonJet e qualche ora dopo la stessa sorte è toccata all’account personale di Sweeney. È stata anche bloccata la condivisione su Twitter dei link ai tracker disponibili su Instagram e Facebook.

Musk aveva promesso che non avrebbe bannato l’account @ElonJet. Il nuovo proprietario di Twitter ha probabilmente cambiato idea dopo gli eventi di ieri sera. Uno sconosciuto ha seguito l’automobile sulla quale viaggiava il figlio X. Dopo averla bloccata è salito sul cofano. Musk ha pubblicato un video dello stalker, chiedendo ai suoi follower un aiuto per identificarlo:

Anyone recognize this person or car? pic.twitter.com/2U0Eyx7iwl

Musk ha quindi scritto che denuncerà Sweeney e tutti quelli che metteranno in pericolo la sua famiglia. Lo studente ha pubblicato su Mastodon uno screenshot che mostra il motivo della sospensione del suo account personale: spam e manipolazione della piattaforma.

La sospensione è avvenuta quasi contemporaneamente alla modifica delle regole sulla condivisione delle informazioni private, come anticipato dallo stesso Musk:

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.

Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022