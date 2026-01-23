Elon Musk, il lavoro diventerà un hobby grazie ad AI e robot

Elon Musk ha una visione del futuro. Tra dieci o vent’anni, il lavoro sarà opzionale. Tipo un hobby. Come coltivare piante aromatiche sul balcone, o giocare ai videogiochi la domenica pomeriggio. Lavoreremo se ci va, per il piacere di farlo, non perché si deve pagare l’affitto o per mettere un piatto a tavola. L’AI e i robot si occuperanno di tutto il resto.

Musk dice che il lavoro sarà opzionale tra 10-20 anni

È una visione affascinante. Poetica, persino. Peccato che mentre Musk dipinge questo futuro idilliaco davanti alle platee di miliardari, milioni di persone stanno lottando per sopravvivere nell’attuale panorama lavorativo. Districarsi tra centinaia di annunci, evitare le truffe, aggiornare curriculum che nessuno leggerà mai. E tutto questo prima ancora di ricevere una risposta o l’opportunità di sostenere un colloquio.

Per chi ha un lavoro, gli stress quotidiani sono altrettanto reali. Mantenere una posizione retribuita, restare finanziariamente a galla, non è mai stato un hobby. È sempre stata una necessità. E per chi vive del proprio stipendio, cercando di pagare le bollette e mantenere un tetto sopra la testa, l’idea che tra vent’anni il lavoro sarà opzionale non suona ottimista. Sembra una bella favoletta raccontata da qualcuno che non ha mai dovuto preoccuparsi di tirare avanti.

Durante un dibattito con il CEO di NVIDIA Jensen Huang all’U.S.-Saudi Arabia Investment Forum di Washington D.C., Musk si è sbilanciato in una delle sue previsioni più audaci. La mia previsione è che il lavoro sarà opzionale. Sarà come praticare uno sport o giocare a un videogioco , ha affermato.

Huang ha offerto una versione più pragmatica dello stesso concetto. Il lavoro di ognuno sarà diverso , ha detto. Man mano che le attività banali diventeranno più semplici e noi saremo più produttivi, avremo più tempo per dedicarci alle idee . Suona meglio, ma resta comunque vago.

L’AI renderà tutto abbondante e accessibile. Peccato che non venga spiegato esattamente come funzionerà questo meccanismo. Chi possiederà i robot? Chi controllerà l’AI? E soprattutto, chi deciderà come distribuire tutta questa abbondanza? Perché se i robot che fanno il lavoro appartengono a Elon Musk e ai suoi amici miliardari, e non si ha un lavoro perché i robot hanno preso il proprio posto, come esattamente si avrà tutto ciò che si desidera? Con quale reddito? Con quale potere contrattuale?

Gates prevede medici e insegnanti sostituiti dall’AI

Bill Gates, non volendo essere da meno, ha offerto la sua versione del futuro automatizzato. Apparendo al The Tonight Show con Jimmy Fallon, ha parlato dell’evoluzione dell’AI e di come renderà gratuito e comune ciò che oggi è raro e costoso.

Ma i medici e gli insegnanti non sono solo “intelligenza”. Sono empatia, esperienza umana, capacità di leggere il non detto, di adattarsi a situazioni impreviste, di costruire relazioni di fiducia. Un medico AI può diagnosticare una malattia basandosi sui sintomi. Ma può tenere la mano di un paziente spaventato? Può capire quando qualcuno sta mentendo perché ha paura? Può decidere quando infrangere il protocollo perché la situazione lo richiede?

Gates si è spinto fino a mettere in dubbio l’esistenza della settimana lavorativa di cinque giorni. Dovremmo lavorare solo due o tre giorni a settimana? , si è chiesto. Che è una domanda affascinante se la settimana lavorativa è già flessibile e se il reddito non dipende dalle ore fatturate. Meno se si lavora a ore e ogni ora persa significa meno soldi per l’affitto.

La visione edulcorata di Musk e Gates

Musk e Gates dipingono entrambi un futuro in cui l’AI e la robotica alleggeriranno gli umani dal lavoro noioso, forniscono consulenze mediche eccellenti su richiesta, rendono il tutoraggio accessibile a tutti, e lasciano la gente libera di creare, esplorare, dedicarsi alle proprie passioni.

È una visione seducente, parlano sempre del futuro bellissimo che arriverà, mai delle transizioni dolorose che ci porteranno lì.