Elon Musk vuol comprare il Manchester United?

Ancora impelagato nell’affare per l’acquisizione di Twitter da cui sta inutilmente cercando di smarcarsi, Elon Musk la spara grossa, di nuovo: vuol comprare il Manchester United. Il numero uno di Tesla e SpaceX sarà dunque l’uomo della provvidenza per la squadra di CR7 e compagni, bloccata con 0 punti all’ultimo posto della Premiere League dopo le prime due gare di campionato?

Manchester United, nuovo capriccio per Elon Musk?

No, l’uomo più ricco al mondo non diventerà il nuovo proprietario dei Reds. La smentita è giunta in breve tempo dal diretto interessato. All’iniziale Sto anche comprando il Manchester United ha fatto seguito No, si tratta di uno scherzo di lunga data su Twitter, non sto comprando alcuna squadra sportiva .

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

In molti ricorderanno una battuta simile risalente ai mesi scorsi, quando Musk annunciò scherzosamente l’intenzione di allungare le mani anche su McDonald’s e su Coca-Cola con le seguenti prospettive: Sto per acquistare McDonald’s e per riparare tutte le macchine del gelato e In futuro acquisterò Coca-Cola per rimetterci la cocaina .

Quanto costerebbe eventualmente acquistare il Manchester United, ereditandolo dall’attuale proprietà americana della famiglia Glazer? Servirebbe un investimento pari ad almeno 2 miliardi di dollari, una frazione di quanto messo sul tavolo per Twitter (44 miliardi di dollari in totale).

Come già scritto, la squadra allenata dall’olandese Erik ten Hag è reduce da due sconfitte consecutive in Premier League. La prima è maturata con il Brighton per 1-2 sul terreno di casa dell’Old Trafford e la seconda contro il Brentford con un netto 4-0. Tra i tifosi c’è chi invoca un cambio di rotta, anche e soprattutto a livello dirigenziale, ma a quanto pare non sarà Elon Musk ad accontentarli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.