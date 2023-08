Elon Musk: milioni di follower inattivi

Elon Musk è l’utente di X più seguito in assoluto. Il proprietario dell’azienda californiana ha oltre 153,7 milioni di follower. Un ricercatore (Travis Brown) ha effettuato un’analisi per verificare se i follower sono reali e quanti hanno sottoscritto l’abbonamento a X Premium (ex Twitter Blue), scoprendo che oltre 62 milioni non hanno pubblicato nessun post.

Milioni di follower fasulli?

Il numero di follower di Musk sono aumentati notevolmente dal mese di ottobre, ovvero quando è diventato il proprietario di X. Al momento sono oltre 153,7 milioni. Secondo i dati raccolti da Travis Brown, circa il 42% di essi (oltre 65,3 milioni) ha zero follower. Oltre il 72% (circa 112 milioni) ha meno di 10 follower.

Oltre il 41% (circa 62,5 milioni di follower) ha zero post, quindi gli utenti non hanno mai pubblicato nulla oppure hanno cancellato tutti i post (poco probabile). Oltre 100 milioni di follower ha condiviso meno di 10 post. Oltre il 25% degli utenti (circa 38,9 milioni) hanno iniziato a seguire Musk dopo il completamento dell’acquisizione (27 ottobre 2022).

Non è possibile stabilirlo con certezza, ma è molto probabile che ci siano milioni di follower inattivi o account fake (bot). Ciò si può rilevare dall’immagine del profilo e dall’username. Oltre 38 milioni di follower (circa il 25%) usa l’immagine predefinita, mentre circa 50 milioni (oltre il 40%) ha 4 o più numeri nell’username (generato automaticamente al momento dell’iscrizione).

L’ultimo dato è relativo agli abbonati. Secondo Brown, solo 453.000 follower di Musk (0,3%) sono utenti di X Premium. Si tratta comunque di oltre il 50% degli abbonati totali (circa 830.000). Musk ha comunicato a fine luglio che il numero di utenti mensili è superiore a 540 milioni. Ciò significa che oltre il 25% degli account segue Musk.