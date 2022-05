Elon Musk: se dovessi morire in circostanze misteriose

Elon Musk è famoso e questo lo mette a rischio. Elon Musk è molto ricco e anche questo lo mette a rischio. Ma c’è una cosa che mette a rischio Elon Musk più di ogni altra questione: è la sua posizione sull’Ucraina a determinare problematiche che potrebbero esporlo maggiormente. Elon Musk lo ha lasciato intendere con un tweet pieno di acido sarcasmo:

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

“Se dovessi morire in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi“. Il riferimento è estremamente chiaro nei confronti dei vari oligarchi morti nelle ultime settimane, sempre in circostanze da chiarire, ma tutti direttamente messi nel mirino dei servizi segreti del Cremlino.

Morire in circostanze misteriose

Il tweet di Musk è una risposta, chiara e diretta, alle parole usate poche ore prima da Dmitry Rogozin, direttore dell’Agenzia Spaziale russa Roscosmos. Rogozin ha infatti accusato Musk di aver fornito il sistema Starlink al battaglione Azov per aiutare la resistenza presso Mariupol: i sistemi sarebbero stati portati attraverso il Pentagono ed i Marines ucraini, e nella propria nota Rogozin punta il dito direttamente Musk con un “ne sarai considerato responsabile come un adulto, non importa se giochi a fare lo scemo” che suona fortemente minaccioso.

Tra i due non corre buon sangue da tempo. Rogozin aveva criticato l’acquisizione di Twitter spiegando che non avrebbe migliorato la libertà di parola, ma nel frattempo lo stesso Rogozin non twitta ormai dal 2017. Il punto di attrito maggiore è probabilmente quello relativo ai viaggi verso lo Spazio, dove i vettori SpaceX sono ormai candidati a sostituire in tutto e per tutto i vettori russi Roscosmos lasciati a terra dalle sanzioni internazionali.

Il botta e risposta dura da tempo, radicalizzando lo scontro fino al tweet di Musk di poche ore fa.