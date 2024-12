Elon Musk sferra un nuovo attacco legale contro OpenAI

Si aggiunge un nuovo capitolo alla faida tra Elon Musk e la sua ex creatura OpenAI. Gli avvocati del magnate hanno presentato una mozione per impedire a OpenAI di trasformarsi in un’azienda a scopo di lucro. Perché? Se Musk vincesse la causa, questo cambio di rotta potrebbe lasciare OpenAI senza fondi sufficienti per pagare i danni!

Accuse di violazione delle leggi antitrust

Ma non è tutto. Il team legale di Elon Musk accusa OpenAI e Microsoft di aver violato le leggi antitrust statunitensi. In particolare, sostengono che le due società abbiano fatto pressioni sugli investitori per non finanziare i loro concorrenti. Una mossa che, secondo loro, viola lo Sherman Act. Musk afferma anche di avere le prove che almeno un grande investitore abbia ritirato il suo supporto a xAI, la nuova startup di intelligenza artificiale del miliardario.

Un altro punto cruciale della mozione riguarda il legame tra OpenAI e Microsoft. Gli avvocati di Musk insinuano che OpenAI abbia ottenuto illegalmente informazioni riservate grazie alla presenza di un dirigente Microsoft nel suo consiglio di amministrazione. Una situazione che, a loro avviso, violerebbe il Clayton Act.

Dal canto suo, OpenAI rispedisce al mittente tutte le accuse. Attraverso una portavoce, l’azienda liquida la mozione di Musk come l’ennesimo tentativo di riciclare le stesse lamentele infondate. Insomma, la battaglia legale tra i due ex alleati sembra destinata a continuare nei secoli dei secoli…

Una partita a scacchi miliardaria

In ballo ci sono il futuro dell’intelligenza artificiale e miliardi di dollari di potenziali profitti. Musk, con la sua xAI, vuole ritagliarsi uno spazio in un mercato dominato dai giganti come OpenAI e Google. Ma per farlo, sembra deciso a dare battaglia su tutti i fronti, incluso quello legale. Una partita a scacchi ad altissima posta, che terrà col fiato sospeso il mondo della tecnologia.