Una statua per il primo mezzo secolo di Elon Musk

Sul fatto che Elon Musk sia un personaggio divisivo ci sono ben pochi dubbi: qualcuno lo ritiene un genio visionario che porterà il genere umano su Marte, altri gli appiccicano l'etichetta di abile speculatore in grado di piegare al suo volere il flusso enormi capitali, soprattutto in ambito crypto. Di certo non è uno qualunque, tanto da meritarsi una statua di bronzo (più probabilmente solo rivestita) tutta sua. A posarla, con finalità sfacciatamente votate al marketing, è stata Public.com, realtà che si autodefinisce “The Investing Social Network”.

L'occasione il suo cinquantesimo compleanno, appena celebrato in data 28 giugno. Per promuovere l'iniziativa è stato anche organizzato un giveaway mettendone in palio un centinaio di miniature. Per vedere quella a dimensione reale bisogna invece recarsi a New York.

And because Elon’s ambition (and maybe ego) is definitely not miniature, we dropped a life-sized statue on 14th St. and The High Line stairs in NYC.

