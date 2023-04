Elon Musk: Substack ruba il database di Twitter

Continua lo scontro tra Twitter e Substack. Elon Musk ha risposto alle accuse di un giornalista, affermando che i link alla piattaforma concorrente non sono stati bloccati e che Substack ha scaricato il database di Twitter per creare il servizio Notes. Il CEO Chris Best ha negato tutto, sottolineando il comportamento scorretto dell’azienda californiana.

Tutto è iniziato la sera del 6 aprile, quando gli utenti di Substack hanno notato che non potevano più inserire i tweet nelle newsletter. La situazione è peggiorata nelle ore successive, in quanto Twitter ha bloccato like, risposte e retweet dei tweet con link a Substack e segnalato i link a Substack come spam. Infine, cercando “substack” vengono mostrati i risultati relativi alla keyword “newsletter”.

Il giornalista Matt Taibbi, scelto dallo stesso Musk per pubblicare i cosiddetti Twitter Files (documenti che mettono in cattiva luce la precedente leadership dell’azienda), ha comunicato che lascerà Twitter per passare a Substack Notes, in quanto i link a Substack vengono bloccati.

1. Substack links were never blocked. Matt’s statement is false.

2. Substack was trying to download a massive portion of the Twitter database to bootstrap their Twitter clone, so their IP address is obviously untrusted.

3. Turns out Matt is/was an employee of Substack.

— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2023