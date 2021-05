Emergenza pollini? La soluzione è scontata

Emergenza pollini? La soluzione è annidata tra le offerte Amazon che proprio in questi giorni da bollino rosso mettono a disposizione purificatori appositi in grado di assorbire l’aria dell’ambiente domestico per restituirla in circolazione filtrata grazie ad apposite componenti interne. L’occasione di oggi è uno sconto del 42% (per un prezzo pari a soli 110,49 euro) per un purificatore Levoit in grado di servire al meglio fino a 230 metri cubi all’ora:

Con filtro HEPA, filtro carbone attivo a nido d’api e Tecnologia unica, cambia l’aria una volta ogni 30min per una casa 48m². Cattura 99,97% di particelle da 0,3µm come fumi, allergeni, odori, PM2,5, pollini, peli di animali domestici, composti organici volatili (VOC), migliorando la qualità dell’aria nell’ambiente interno.

Riuscire a limitare la presenza di pollini nell’aria respirata nell’ambiente domestico, anche e soprattutto di notte, significa ridurre fortemente l’esposizione ai pollini stessi nelle settimane di maggior gravità del problema: si tratta di un vero e proprio toccasana per chi soffre di allergie (a pollini da graminacee e altri) che in queste settimane stanno attanagliando molte persone producendo sintomi di grande fastidio.

Il dispositivo può collegarsi al Wifi di casa per poter essere controllato da remoto sia da app che da Alexa, potendo così gestire a piacimento i cicli di pulizia dell’aria in base alle condizioni dell’aria: è lo stesso purificatore ad analizzarne il pulviscolo e ad agire di conseguenza in base ai programmi preordinati.

In fase di attività il purificatore d’aria Levoit produce soli 23 decibel di rumore, consentendone quindi l’adozione anche in zona notte. L’offerta scade tra poche ore, per coglierla al volo il link giusto è questo.