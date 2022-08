Gli emoji potrebbero trasmettere malware: come proteggersi?

Secondo alcuni ricercatori di sicurezza informatica, nel prossimo futuro, gli hacker potrebbero infettare dispositivi elettronici con il semplice invio di emoji.

La scoperta piuttosto inquietante, è stata rivelata al pubblico in occasione al DEF CON di Las Vegas nei giorni scorsi. A tal proposito si sono espressi i ricercatori Hadrien Barral e Georges-Axel Jaloyan che avrebbero individuato una tecnica per utilizzare gli emoji al fine di poter diffondere un potenziale exploit.

Anche se, stando ai due, al momento si tratta di una pratica inverosimile, non è detto che nel medio termine qualche hacker non opti per questa soluzione al fine di diffondere agenti malevoli su smartphone e computer altrui.

La diffusione di questi simpatici simboli dunque, entro qualche anno, potrebbe comportare una serie di pericoli notevoli lato sicurezza informatica.

Malware ed emoji? Meglio prevenire con gli strumenti più adatti

Le tecnologie si evolvono velocemente e, in tal senso, gli innocui emoji potrebbero diventare una reale minaccia per computer e smartphone. Adottare soluzioni adeguate a livello di sicurezza dunque, può essere un modo per non farsi trovare impreparati.

In tal senso Norton 360 Premium rappresenta una delle migliori soluzioni possibili. Non stiamo parlando di un semplice antivirus, ma di uno strumento completo per la sicurezza online. Il classico strumento di rilevamento delle minacce in tempo reale e la relativa eliminazione delle stesse infatti, è solo l’inizio.

Questo infatti, viene affiancato da una VPN, ottima a livello di privacy, oltre a un utilissimo password manager. Il sistema SafeCam, permette di impedire accessi indesiderati alla webcam, mentre il parental control è ideale per chi ha dei bambini.

Lo spazio su cloud poi, permette di salvaguardare i file più importanti, sia da guasti tecnici che da attacchi di tipo ransomware.

Il tutto per un costo che, grazie agli attuali sconti, è assolutamente imperdibile.

