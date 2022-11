Jackery illumina il tuo inverno con il Black Friday

Rischio o opportunità? Di fronte li abbiamo entrambi. Il rischio è quello di un inverno nel quale gli alti e bassi del costo dell’energia potrebbero ancora gravare pesantemente sulle bollette, costringendo molti Comuni, aziende e famiglie a razionare l’uso dell’energia elettrica per evitare salassi difficilmente sopportabili. L’opportunità è invece quella del Black Friday, dove una scelta intelligente può offrire una soluzione al rischio invernale. Il nome da tenere sotto osservazione è infatti quello di Jackery, poiché i suoi generatori solari sono un’occasione tutta da sfruttare.

Lo sconto è decisivo, poiché crea l’occasione. Ma c’è altro valore dietro questa scelta, qualcosa che i più attenti potranno comprendere applicando i prodotti Jackery alle proprie abitudini quotidiane, alle proprie vacanze outdoor, alle proprie necessità nel tempo libero. Ogni generatore solare, infatti, è composto da un impianto fotovoltaico portatile e da un accumulatore di energia: quel che un tempo era chimera, oggi è realtà che chiunque può mettersi sul balcone, sul camper o nel cofano dell’auto.

Creiamo immediatamente l’occasione, dunque: dal 24 al 28 novembre lo sconto arriva fino al 31%. Se il messaggio non è chiaro, allora si immagini un risparmio pari addirittura a 900 euro da poter sfruttare con un click. Detto questo, vediamo di capire a cosa possa servire un generatore solare come quello che Jackery lancia sulla vetrina Amazon in queste giornate di sconti.

Generatore solare Jackery

Il concetto di “generatore solare” è composto da due entità complementari ed interdipendenti che Jackery materializza nelle linee “SolarSaga” ed “Explorer”. Questi i tre generatori solari più interessanti proposti da Jackery:

La prima differenza sostanziale che balza agli occhi sta nella potenza disponibile: nel primo caso si tratta di un impianto da 160W, nel secondo caso da ben 800W. Il ruolo di questi pannelli è quello di intercettare la luce del Sole per trasformarla in energia elettrica: tanto maggiore è la capacità dei pannelli, tanto più rapida sarà la ricarica dell’accumulatore correlato. La velocità non è certo un dettaglio di poco conto, poiché determina:

la possibilità di consumare energia anche durante l’approvvigionamento, sapendo che in molti casi la ricarica contemporanea sarà tale da garantire sempre e comunque un’ampia riserva a disposizione la possibilità di caricare in pochissimo tempo l’accumulatore a costo zero, così da averlo a disposizione a pieno regime nel momento del bisogno; la possibilità di intercettare luce solare anche quando il sole sbuca appena tra le nuvole, l’atmosfera è coperta e solo un impianto efficiente è in grado di trasformare la poca luce che filtra in energia sfruttabile.

La scelta del bundle Premium, insomma, ha in sé tutta una serie di “plus” che nel tempo si pagano da soli attraverso il fiume di energia gratuita che il generatore è in grado di catturare, conservare ed erogare.

La promozione TOP del Black Friday è legata al modello di maggior capacità, ossia quel Jackery Generatore Solare 2000 PRO che sposa la capacità di due pannelli SolarSaga 200 con la generosità di capienza dell’accumulatore Jackery Explorer 2000 PRO.

SolarSaga

La differenza tra i differenti pannelli solari utilizzati dai bundle Jackery non consta però soltanto nella differente capacità di sviluppare energia. La differenza, infatti, è anche in termini di struttura e di ingombro.

Il SolarSaga 80, infatti, è un pannello rigido dotato di maniglia che può essere orientato verso il Sole con un semplice appoggio attraverso il cavalletto posteriore. Il pannello ha però anche una caratteristica “nascosta” da svelare: l’elegante custodia protettiva, infatti, può essere adeguatamente montata per sfruttare la sua superficie interna riflettente, così da orientare i raggi solari anche sulla facciata posteriore per aumentare notevolmente la capacità di produzione energetica nell’unità di spazio. Questo consente ai SolarSaga 80 di produrre molta energia in poco spazio, situazione ideale soprattutto per balconi o camping con spazio contingentato.

Il SolarSaga 200 sviluppa maggior potenza grazie alla maggior superficie esposta al Sole. Il pannello è infatti sviluppato su una struttura “a portafoglio” che può essere aperta e richiusa con estrema facilità, nonché appoggiata su qualsiasi superficie per adattarsi a qualunque contesto. Quanto aperto, il pannello può essere orientato appoggiando gli appositi cavalletti mobili posteriori; quando chiuso, il pannello diventa una piccola valigetta portatile che un’apposita cover protettiva è in grado di custodire insieme alla cavetteria correlata.

I pannelli producono energia che l’accumulatore Explorer 2000 PRO conserva: ben 2000W saranno a disposizione per alimentare i propri dispositivi ed elettrodomestici, sia a casa che fuori casa, sia in ambito domestico che in piena aria aperta. Scegliere un Generatore Solare 2000 Pro significa non soltanto dotarsi di un accumulatore utile e capiente, ma significa raggiungere anche quelle soglie di capacità in grado di supportare anche le attività di una abitazione in caso di necessità. Cosa si possa fare con tutta questa potenza è meglio esplicabile attraverso una serie di valutazioni estremamente pragmatiche. Un Generatore Solare 2000 PRO di Jackery, infatti, è in grado di supportare:

260 ricariche di uno smartphone

50 ricariche di un drone

16 ricariche di 1 laptop

una tv accesa per 25 ore

un proiettore acceso per 15 ore

un grill elettrico da 900W per 100 ore

un forno a microonde per 96 minuti

una macchina da caffè per 75 minuti

Di fronte ad esempi di questo tipo diventa più facile immaginare ciò che si possa fare e alimentare con un impianto di questo tipo, nel quale al risparmio casalingo (la luce archiviata è prodotta GRATIS grazie al Sole) si aggiunge la comodità di un eventuale uso in mobilità quando utile. Ci si può tenere acceso un ventilatore o un purificatore d’aria; si può alimentare un trapano durante lavori di bricolage; si può alimentare l’albero di Natale caricando di giorno l’accumulatore e sfruttandolo dalla sera alla mattina per creare il giusto clima natalizio senza il minimo carico in bolletta; si può tenere fresco un frigorifero d’estate e si può tenere illuminato un giardino durante una sera con gli amici. Non c’è limite, se non quello della tua fantasia e della tua consapevolezza nei consumi: un Generatore Solare è una scelta virtuosa che, al netto della sostenibilità dell’energia prodotta, apre ad una molteplicità di ambiti entro i quali poter sfruttare tale energia.

Explorer

L’accumulatore con inverter è il cuore centrale del generatore solare, elemento che da una parte funge da riserva di energia e dall’altra si trasforma in vera e propria batteria portatile per erogarla. La potenza dell’Explorer è la cifra di autonomia e libertà che si ambisce a conquistare: maggiore è l’energia che possiamo portarci appresso, più saranno le ore di utilizzo e maggiore il numero di dispositivi supportati.

Gli Explorer consentono l’attacco di più device, mettendo a disposizione Schuko, USB e presa accendisigari per consentire di collegare qualsivoglia device si abbia la necessità di alimentare. I prodotti Jackery (pluripremiati in termini di design, resistenza e sicurezza) si presentano compatti e silenzioni, potendo dunque essere adottati in qualsiasi contesto: energia pulita e gratuita, comoda e portatile, che può dare una svolta completa ad una giornata in montagna, un pomeriggio al mare, una serata in giardino con gli amici o una serata sotto le stelle con la famiglia.

In occasione del Black Friday, Jackery mette a disposizione a prezzo del tutto speciale il modello Explorer 2000 PRO, sul quale è possibile risparmiare addirittura 900 euro sfruttando questa breve parentesi di opportunità. La formula migliore per risparmiare, tuttavia, resta sempre quella dei “Solar Generator” che ai vantaggi dell’acquisto in bundle aggiungono la speciale scontistica disponibile in queste ore.

Tutte le offerte del Black Friday

Parlare di Jackery significa fare riferimento ad una azienda che ha già venduto oltre 2 milioni di dispositivi in tutto il mondo, emblema primo della bontà dei prodotti e dell’affidabilità del marchio. Gli sconti del Black Friday, a maggior ragione, sono un’occasione da sfruttare perché mai come oggi l’energia è stata valore, è questione di indipendenza e sostanza di libertà. Mai come oggi risparmiare energia è importante ed accumularla è utile: un Generatore Solare risponde a questa esigenza in modo mirato, diventando strumento ideale per chi sa farne uso intelligente.

Ecco dunque gli sconti Jackery più interessanti per il Black Friday 2022:

Generatore Solare

Explorer

Explorer 240

Sconto del 20% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 20% dal 24 al 28 novembre Explorer 500

Sconto del 9% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 9% dal 24 al 28 novembre Explorer 1000

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre Explorer 2000 PRO

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre

SolarSaga

SolarSaga 100

Sconto del 31% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 31% dal 24 al 28 novembre SolarSaga 200

Sconto del 21% dal 17 al 28 novembre

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.