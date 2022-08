Engagement: cos'è e come aumentarlo su Instagram

Che tu abbia uno o 100 mila follower, un aspetto importantissimo nella crescita di un brand su Instagram è riuscire a creare una community attiva. Incoraggiare i follower a interagire con la tua pagina può infatti dare vita a un legame basato sulla fiducia tra marchio e consumatore, stabilendo così relazioni solide e durature che potrebbero aumentare il proprio bacino di utenza.

Questo aspetto prende il nome di engagement e ci sono alcune piccole operazioni che puoi fare per far risaltare la tua pagina Instagram e iniziare a costruire il tuo rapporto con i follower: ce ne parla l’esperta Vix Meldrew, autrice del corso Domestika “Personal brandind su Instagram”.

Come aumentare l’engagement di un profilo

Tra i consigli di Vix si parla dei likes – i cuori, per intenderci – che possiamo dare ai post di Instagram. Quello che per gli utenti è soltanto un doppio tap sullo schermo, per chi sta dietro un brand è un’importantissima chiave in grado di aprire le porte dell’algoritmo. Cosa dovresti fare? Creare contenuti che catturino l’attenzione dell’utente e lo spinga a fermarsi e lasciare il suo mi piace.

Altro importantissimo aspetto di un post sono le didascalie. Per ottenere più engagement è fondamentale che i follower interagiscano con il post, anche attraverso una studiata caption per mantenere viva la conversazione. Ad esempio, alcuni content creator tendono a fare domande chiedendo agli utenti di rispondere secondo il loro punto di vista.

Ultimo, ma non per importanza, ci sono le condivisioni. Ovvero il metodo più efficace per ottenere sempre più follower. Gli utenti tendono a condividere con i propri amici e conoscenti post che li hanno catturati in qualche modo, perciò l’obiettivo di un brand è postare qualcosa che valga la pena di essere condiviso.

Personal branding su Instagram

Vix Meldrew è anche l’autrice del corso “Personal branding su Instagram”. Un percorso costruito in 13 lezioni che ha come obiettivo quello di insegnarti a creare opportunità e generare coinvolgimento con il tuo marchio su Instagram. Scopri come iniziare a personalizzare il tuo account e come connetterti con i tuoi follower attraverso le nicchie e far risaltare il tuo profilo rispetto alla concorrenza grazie a contenuti incredibili.

Il corso si trova al momento in offerta al prezzo speciale di soli 9,90 euro anziché 59,90. È rivolto principalmente a creator, imprenditori creativi e liberi professionisti che vogliono costruire i propri marchi con Instagram. Per maggiori informazioni sul corso e sull’acquisto, visita la pagina ufficiale a questo link. Ma attenzione: la promo è a tempo limitato e scadrà tra pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.