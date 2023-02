Engie Energia Agile: Luce e Gas a PREZZO di costo

Engie con la sua Energia Agile permette ai suoi clienti di accedere ai prezzi all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo in bolletta. In sostanza, questo fornitore ti fa pagare la Luce ed il Gas senza alcuno spread come solitamente fanno altri gestori. Questa promozione è disponibile ONLINE solo entro il giorno 8 Marzo 2023.

Engie PROMO Energia Agile: i dettagli

Energia Agile è l’offerta di Engie che ti permette di avere ogni mese gli indici della Luce ed il Gas senza alcun rincaro con i prezzi all’ingrosso. In sostanza, i consumi del mese non avranno sovrapprezzi perché il prezzo della materia prima sarà lo stesso che paga il fornitore transalpino. Engie chiede ogni anno 204 euro a fornitura attivata.

I prezzi dunque seguono l’andamento del mercato senza nessun costo extra che viene applicato in fattura.

Ricapitolando, attivando quest’interessante promozione viene richiesto solo il contributo fisso stabilito da Engie pari a 12 euro al mese per la Luce e 12€ per il Gas. Il prezzo della materia prima è indicizzato e dunque non è un prezzo bloccato.

La bolletta, dunque, diminuisce quando i vari indici calano. Risparmio a parte, scegliere il gestore transalpino è sicuramente consigliabile anche per il suo efficiente customer care disponibile anche tramite WhatsApp.

Costi ed altro

Questa tariffa con prezzi all’ingrosso è disponibile ONLINE solo entro e non oltre il giorno 8 Marzo 2023, salvo eventuali proroghe.

Per richiedere l’attivazione dell’offerta in questione non è previsto alcun corrispettivo iniziale. Inoltre, è possibile richiedere sia il cambio fornitore sia una nuova fornitura senza costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.