Engie Only 4 You: TARIFFA Luce e Gas, SCADE OGGI

La tariffa Only 4 You di Engie è in scadenza proprio nella giornata odierna! Se ti interessa scegliere un gestore affidabile che eroga energia completamente Green, questa è sicuramente la scelta che fa per te!

Inoltre, ci sono 30 euro di welcome bonus e una polizza AXA per 12 mesi!

Engie: ecco la tariffa Only 4 You con prezzo bloccato!

Grazie a questa offerta in scadenza OGGI hai la possibilità di dire addio ai costi esorbitanti della tua bolletta di Luce e Gas. Engie, infatti, garantisce il prezzo per 2 anni. Inoltre, l'energia del gestore francese è 100% Green e proviene da fonti rinnovabili.

Con Only 4 You, incluso nel costo mensile delle componenti scelte c'è anche una polizza AXA per un solo anno. Questa assicurazione, completamente gratuita, copre da eventuali incidenti domestici come l'infiltrazione di acqua, guasto ai piccoli elettrodomestici, furto e molto altro. Al termine dei 12 mesi, l'assicurazione verrà disattivata senza alcun rinnovo.

Inoltre, se scegli Engie il tariffario delle due componenti è di 0,0899 €/kWh per la luce in fascia monoraria e di 0,3790€/smc per il gas.

Usufruire del bonus di benvenuto è davvero molto semplice. I 30 euro verranno erogati con l'attivazione sia della componente Luce che del Gas. In caso di allaccio di una delle due, Engie erogherà comunque un bonus di 15 euro.

Scegliere questo gestore è raccomandato non solo per il prezzo ma anche per quanto concerne l'assistenza sempre a vostra disposizione anche su WhatsApp.

Costi ed altro

L'offerta appena descritta è disponibile solo fino ad OGGI con il prezzo bloccato per ben due anni! Per questo periodo di tempo, dunque, il prezzo della materia prima non potrà variare nemmeno con l'andamento del mercato!

Con Only 4 You, come visto prima, troviamo anche la polizza AXA Partners in omaggio per un anno. Vi ricordiamo inoltre che con l'attivazione di Luce e Gas riceverete 30€ di bonus direttamente in bolletta.