Eni Gas e Luce Link: PREZZO bloccato per 24 MESI!

I costi esorbitanti sulle componenti Luce e Gas sono arrivati! Scegliere un'offerta sul mercato libero non è affatto semplice ma non temete ci viene in soccorso la soluzione Link di Eni Gas e Luce. Per un periodo di tempo limitato, il gestore offre uno sconto del 10% sulla propria offerta ed un ulteriore 10% di sconto digitale per i primi due anni.

Eni Gas e Luce Link: ecco l'offerta giusta per te!

Con il Mercato Libero il cambio gestore è una cosa che tutti noi prima o poi dovremo preventivare. Con Link di Eni Gas e Luce è possibile usufruire di uno sconto del 10% di sconto sulle componenti Luce e Gas e di un ulteriore ribasso sempre del 10% scegliendo l'invio tramite mail della fattura mensile.

I prezzi per la fase monoraria ammontano a 0,1406 euro/kWh per la componente luce, mentre, per il gas è di 0,6067 euro/Smc. In alternativa, è possibile scegliere anche la tariffa bioraria che in fascia F1 ha un costo di 0,1507€/kWh. Per la fascia F2 ed F3, invece, c'è un costo di 0,1355 euro/kWh. Per il gas, invece, c'è un costo identico in entrambe le fasce ed è di 0,6067€/Smc.

Quest'offerta è bloccata per ben 24 mesi ed è disponibile in esclusiva ONLINE.

Oltre a questi prezzi per entrambe le componenti è previsto un costo fisso di commercializzazione e vendita di 7,5 euro al mese.

Eni Gas e Luce ha anche un occhio attento all'ambiente. L'energia elettrica, infatti, proviene da fonti rinnovabili certificate e non va ad impattare in nessun modo sull'inquinamento ambientale. Oltre a questo aspetto è possibile gestire ogni cosa della propria fornitura Luce e Gas tramite app My Eni.

Se dunque siete decisi ad attivare una nuova fornitura o a cambiare il vostro gestore potete fare click su Calcola Preventivo e procedere con l'attivazione del contratto ONLINE in completa autonomia.