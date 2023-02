Le offerte luce e gas di Eni Plenitude in questo mese di febbraio 2023 hanno tutto in comune una particolare: il lancio del programma Plenitude Insieme.

Oltre a diverse agevolazioni, il fornitore energetico italiano offre prezzi dell’energia allineati in modo perfetto all’attuale mercato, a cui si aggiungono servizi e offerte dedicata a specifiche situazioni.

Vediamo nei dettagli le offerte di Eni Plenitude.

Le offerte luce e gas imperdibili di febbraio di Eni Plenitude

Le offerte luce e gas di Eni Plenitude a febbraio sono le seguenti:

Eni Plenitude Trend Casa;

Flexi Pertinenze;

Placet Variabile.

Eni Plenitude Trend Casa è l’offerta Dual Fuel per il Mercato Libero. La sua convenienza è data dalla variabilità dei prezzi dell’energia, che vengono affidati agli andamenti del mercato all’ingrosso.

A comporre il prezzo è la componente variabile che è rappresentata dal PUN per l’energia elettrica e dal PSV per il gas, a cui viene affiancato un contributo al consumo bloccato per 2 anni.

Il vantaggio nel sottoscrivere tale offerta cliccando su questo link è dato dal fatto che si può davvero risparmiare, soprattutto nei periodi in cui questi indici calano, senza modificare il proprio stile di consumo.

Flexi Pertinenze è un piano tariffario soltanto per la corrente elettrica e si rivolge agli utenti che possiedono locali classificati come C/2, C/6, C7, ossia cantine, box, solai o piscine che hanno un contatore separato.

Il costo dell’energia viene bloccato per 2 anni e si può scegliere tra la tariffa monoraria di 24 h oppure bioraria, ossia F1 dalle 8:00 alle 18:00 nei giorni feriali e F2-F3 dalle 18:00 alle 8:00 tutti i giorni compresi week end e festività nazionali.

Infine Placet Variabile, soluzione pensata per il Mercato Tutelato. Questa offerta è caratterizzata da vincoli inerenti alle condizioni economiche, come il prezzo della componente fissa che viene determinata da Eni Plenitude, mentre quella variabile da ARERA.

Questa tipologia di mercato si contraddistingue per le condizioni economiche e contrattuali che sono state fissate dall’autorità.

