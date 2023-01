Eni Plenitude propone la migliore offerta gas con caldaia

Individuare la migliore offerta gas con caldaia di questo mese di gennaio 2023 è fondamentale per poter sostituire il vecchio apparecchio con un nuovo.

Un altro motivo è l’ottimizzazione dei consumi, che una caldaia a condensazione è in grado di contenere fino al 30% in meno.

La sostituzione potrebbe anche essere necessaria perché la vecchia caldaia funziona male, con l’impegno economico potrebbe risultare non da poco.

Per fortuna, Eni Plenitude propone un’interessante offerta in tal senso da non lasciarsi sfuggire.

La migliore offerta gas con caldaia è di Eni Plenitude

L’offerta gas con caldaia di Eni Plenitude ha in comune con tutte le altre le seguenti caratteristiche:

prezzo variabile della materia prima;

della materia prima; possibilità di accedere all’ Ecobonus con lo sconto in fattura del 65% ;

con lo sconto in fattura ; una caldaia a condensazione di ultima generazione che consente un risparmio sui consumi fino al 30%.

Parlando nello specifico dell’offerta caldaie, che prende il nome di Trend Casa Gas, andiamo ad analizzarla nei dettagli:

il costo delle caldaie proposte da Eni Plenitude parte da 956 euro . Gli elettrodomestici sono prodotti direttamente dalla società;

. Gli elettrodomestici sono prodotti direttamente dalla società; i modelli tra cui sceglie appartengono alla linea EGEL ;

; il modello 310 costa 924 euro , su cui viene applicato uno sconto efficienza di 100 euro ;

, su cui viene applicato uno sconto efficienza di ; il modello 510 costa 154 euro , su cui viene applicato uno sconto efficienza di 300 euro ;

, su cui viene applicato uno sconto efficienza di ; il modello 710 costa 294 euro, su cui viene applicato uno sconto efficienza di 300 euro.

I servizi inclusi sono il sopralluogo gratuito, l’installazione della caldaia, 2 anni di garanzia e la gestione delle pratiche per l’Ecobonus.

I prezzi sopra riportati sono da considerarsi calcolati sia con il bonus efficienza e sia con lo sconto Ecobonus del 65%.

Il prezzo della fornitura gas viene affidato al PSV, con contributo al consumo bloccato per 24 mesi. Per attivare l’offerta è necessario accedere a questa pagina.

L’erogazione del bonus efficienza da parte di Eni Plenitude avviene basandosi sull’uso della caldaia. Se il cliente riesce a ridurre i consumi, l’operatore lo premia con questo contributo direttamente in bolletta e fino a 300 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.