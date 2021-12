Eni diventa Plenitude: telecamera in omaggio con nuova offerta

Eni diventa Plenitude. La storica compagnia italiana produttrice e distributrice di gas e luce in Italia e in altri paesi del Mondo, cambia nome. Per venire incontro alla transazione ecologica che stiamo vivendo. E così diventa Plenitude. Inoltre, offre in omaggio una telecamera per chi aderisce alla nuova offerta!

Eni, col suo inconfondibile simbolo del cane nero a sei zampe che sputa fuoco, è un colosso energetico che ha fin dalla sua nascita, grazie agli sforzi profusi (e pagati con la vita) di Enrico Mattei, messo in piedi progetti in tutto il Mondo.

Da alcuni anni, però, si sta impegnando per dare il suo contributo nella svolta green del nostro Paese e del mondo intero. Fino a cambiare pure denominazione. Scopriamone di più.

Perché Eni diventa Plenitude

Eni gas e luce, come anticipato nell'incipit, cambia nome e diventa Plenitude. Scelto in quanto, spiega la società nella sua pagina ufficiale, accoglie la sua storia. E, al contempo, rappresenta la pienezza di una visione globale e dell'energia che continua a rigenerarsi.

Eni, con questo storico cambio di denominazione, vuole anche dimostrare di avere nuove idee e propositi che puntano a un futuro migliore.

Diventa a tutti gli effetti Società Benefit, ponendo sullo stesso piano obiettivi di business e impegno verso la sostenibilità. E continuando a offrire ai nostri clienti soluzioni all'avanguardia, studiate sia per la casa sia per l'impresa.

Eni si impegna per prodotti quali:

Fotovoltaico Cappotti termici E-mobility Gas & luce

Eni garantisce di voler rimanere sempre la stessa. Dato che la sua essenza, ricca di storia e carica di innovazione, non cambia. Mantenendo l’obiettivo concreto di offrire ai nostri clienti tutte le soluzioni possibili attraverso gli strumenti e i canali di sempre.

Insomma, cambia nel nome ma non nella sostanza.

Eni diventa Plenitude: come ottenere telecamera

L'offerta consiste, se attivata solo online, in:

10% di risparmio più 10% di Sconto Digitale

per i primi 2 anni.

Il risparmio è calcolato sulla differenza rispetto ai Corrispettivi del listino Link base.

Operazione a premio valida dal 13/12 al 16/12 solo se si passa a Eni gas e luce da altro fornitore sottoscrivendo l'offerta Link per gas e/o luce.

In più si avrà in omaggio una telecamera EZVIZ.

Sul sito è possibile fare già una stima di quanto andresti a pagare inserendo i dati che trovi nella attuale bolletta.

Inoltre, è consentito un ulteriore sconto tramite la domiciliazione della bolletta. Ovvero, facendola addebitare direttamente sul proprio conto corrente: in questo modo, si otterrà lo Sconto Digitale del 10% sui corrispettivi per 24 mesi. Altro vantaggio della domiciliazione della bolletta, è quello di non dover lasciare un deposito cauzionale.

Altro vantaggio è quello di gestire la propria fornitura online, in modo facile e veloce grazie all'app per iOS e Android.