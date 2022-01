Eni ti regala il caffè, oltre al 10% di sconto solo online

Con l'arrivo del mercato libero, risulta sempre difficile scegliere la migliore offerta per luce e gas. Tuttavia, in questi casi conviene sempre affidarsi ad aziende affermate. Eni, ad esempio, per invogliare ulteriormente gli utenti, ha deciso di offrire uno sconto del 10% sulla propria offerta, più un ulteriore 10% di sconto digitale per i primi due anni, più una macchina del caffè Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS completa di 138 capsule. La promo sarà valida soltanto online e per un periodo di tempo limitato.

Promo online: Eni regala una macchina del caffè e il 10% di sconto sulla propria offerta

Grazie all'apertura del mercato libero, cambiare offerta per luce e gas è oggi davvero semplicissimo, immediato e senza costi. Eni lo sa e per questo motivo ha deciso di presentare una delle migliori proposte sul mercato, non solo per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo, ma anche i bonus aggiuntivi.

Attivando infatti la promozione Link online, si avrà diritto al 10% di sconto in bolletta, oltre ad un 10% di sconto digitale (bolletta tramite email) aggiuntivo. Il prezzo della luce sarà quindi di soli 0,1406 euro per kWh, mentre quello del gas di 0,6067 euro per kWh. La tariffa della luce verrà calcolata in monetaria (ciò il livello di consumo sarà lo stesso durante tutto il giorno), ma si potrà anche scegliere quella bioraria, la quale differenzierà il prezzo in base alla fascia (prima facia dalle 8 alle 19 e la seconda dalle 19 alle 8). In questo caso, il prezzo sarà di 0,1507 euro per kWh in prima fascia e 0,1355 euro per kWh in seconda fascia.

In più, scendo l'offerta luce e gas si riceverà direttamente a casa una macchina del caffè Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS completa di 138 capsule.

Qualora soltanto i dati non bastassero però, si potrà richiedere una chiamata gratuita da parte di un operatore, il quale si preoccuperà di illustrare al meglio tutte le caratteristiche della Promo. Ricordiamo però che tutte le offerte varranno solo se l'attivazione avverrà online.

Nel caso in cui si volessero ottenere maggiori informazioni immediatamente invece, non mancherà un comodo tool che calcolerà un preventivo gratuito in base alle informazioni inserite dall'utente. Più queste saranno precise, più il preventivo risulterà accurato.