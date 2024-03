Entra nel mondo della produzione musicale con Domestika: corso a 9,99€

Per chi vuole creare musica e imparare ad utilizzare uno dei software più potenti e versatili dell’industria musicale, c’è Domestika: l’imperdibile corso “Ableton Live e Push per principianti”, proposto a soli 9,99 euro anziché 59,99 euro grazie alla promozione attiva, ti offre l’opportunità unica di entrare nel mondo della produzione musicale a un prezzo incredibilmente conveniente.

Impara dove vuoi, quando vuoi

Ableton Live è da anni il software preferito da molti professionisti del settore per la sua intuitività, la ampia gamma di strumenti e funzionalità avanzate che permettono di realizzare produzioni musicali di alta qualità. Grazie al controller MIDI Push 2, potrai controllare in modo preciso e dinamico ogni aspetto del tuo processo creativo, rendendo la tua esperienza di produzione ancora più coinvolgente e professionale.

Il corso, tenuto dal rinomato musicista e produttore Pedro Rovetto, ti guiderà passo dopo passo attraverso le basi fondamentali di Ableton Live, dall’audio al MIDI, dalle funzioni di base alle tecniche avanzate di produzione e mixaggio. Con 39 lezioni distribuite in 7 corsi, avrai accesso a 81 download di risorse e documenti aggiuntivi per arricchire la tua conoscenza e portare le tue idee musicali alla realtà.

Non è necessaria un’esperienza pregressa nel campo della produzione musicale: basta un computer con Ableton Live e un controller MIDI come Push 2 per iniziare il tuo percorso creativo. Potrai seguire il corso completamente online, decidendo il ritmo e il momento più adatto alle tue esigenze, con la possibilità di interagire con altri studenti e con l’insegnante attraverso il forum dedicato.

Approfitta dell’83% di sconto offerto da Domestika e inizia oggi stesso il tuo viaggio nel mondo della produzione musicale con il corso “Ableton Live e Push” per principianti a soli 9,99 euro.