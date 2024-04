Mondly: abbonamento a vita a soli 89,99€

Durante la Svendita Primaverile, Mondly sorprende con uno sconto imperdibile del 96% sull’abbonamento a vita, che passa da 1999,99€ a soli 89,99€. Questa straordinaria offerta è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi desidera imparare nuove lingue in modo efficace e divertente.

Mondly: i dettagli

Mondly si distingue per una serie di caratteristiche che la rendono una delle app di apprendimento linguistico più apprezzate:

Ampia selezione di lingue : fino a 41 lingue possono essere apprese a partire dalla propria lingua madre.

: fino a possono essere apprese a partire dalla propria lingua madre. Metodi di apprendimento avanzati : gli algoritmi di Mondly, basati su frasi comuni anziché singole parole, sfruttano la scienza neurale e le tecnologie all’avanguardia per facilitare l’apprendimento.

: gli algoritmi di Mondly, basati su frasi comuni anziché singole parole, sfruttano la scienza neurale e le tecnologie all’avanguardia per facilitare l’apprendimento. Tecnologie coinvolgenti : l’esperienza di apprendimento è resa dinamica ed entusiasmante grazie all’uso di chatbot con riconoscimento vocale e lezioni in Realtà Aumentata (AR) .

: l’esperienza di apprendimento è resa dinamica ed entusiasmante grazie all’uso di chatbot con riconoscimento vocale e lezioni in . Supporto completo: oltre all’accesso a Mondly Premium, è disponibile l’accesso gratuito a Mondly Kids e Mondly AR, insieme a test di progresso con contenuti Pearson.

L’app in questione è disponibile sia per device Android che per iOS. Inoltre, è possibile accedere alla piattaforma anche tramite web semplicemente accedendo alla propria area personale.

Costi ed altro

Non è necessario un codice promozionale per approfittare dello sconto. Per aderire a questa promozione basterà visitare il sito di Mondly e scegliere l’opzione con la scontistica più elevata. Si tratta di un’offerta disponibile per un periodo limitato, pertanto è un’opportunità da cogliere al volo.

In conclusione, la Svendita Primaverile di Mondly rappresenta un’imprescindibile occasione per arricchire le proprie competenze linguistiche con un abbonamento a vita a un prezzo estremamente conveniente.