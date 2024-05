Babbel, impara le lingue con esperienze di studio personalizzate

Babbel ti dà l’opportunità di imparare le lingue grazie a brevi lezioni incentrate su conversazioni reali o partecipare a un corso di lingua dal vivo con insegnanti certificati di Babbel Live. Non a caso, parliamo di un’app sviluppata in collaborazione con esperti di lingue: il metodo di Babbel infatti ti aiuterà a parlare correttamente e con sicurezza nella vita reale.

Le diverse attività motivanti ti consentono dunque di imparare la lingua che preferisci come se fossi in una tradizionale aula. Oggi puoi fare tutto ciò approfittando di una speciale promozione che ti consente di risparmiare sul costo iniziale dell’abbonamento. Tra i piani disponibili, ad esempio, il piano Lifetime è il preferito dagli utenti perché ottieni l’accesso illimitato per sempre. Grazie al -60%, oggi costa solamente 239,99 euro!

Babbel: piani disponibili per ogni esigenza

Il tuo obiettivo oggi è quello di imparare una lingua e parlare come un vero e proprio madrelingua? Con Babbel hai la possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi grazie a materiali didattici personalizzati in base al tuo livello, interessi e stile di vita. Inoltre, per ottimizzare la tua esperienza di apprendimento, ricevi feedback in tempo reale senza perdere di vista i tuoi risultati. La progettazione e i metodi Babbel utilizzato sono pertanto pensati appositamente per offrire un’app valida. Babbel è come avere un insegnante privato a portata di mano.

Che aspetti? Non manca, infatti, la possibilità di migliorare la tua pronuncia con il sistema di riconoscimento vocale esercitando la conversazione con dialoghi interattivi. Riceverai utili consigli grammaticali mentre leggi, scrivi, ascolti la lingua e ne esplori la cultura.

Non perdere altro tempo se vuoi imparare una nuova lingua con un’app che ti consente di apprendere come se fossi in una vera e propria aula con insegnanti madrelingua. Approfitta del -60% su Babbel Lifetime!