Babbel, impara 14 lingue con piano Lifetime a -60%

Parlare più di una lingua è sempre stato il tuo sogno? Lo sai che oggi la tecnologia offre soluzioni semplici e divertenti per poter imparare la tua lingua preferita in qualsiasi momento? Una di queste è Babbel, app che nel corso degli altri è riuscita a conquistare milioni di utenti e a far raggiungere un livello di lingua adeguato per poter conversare con nativi.

Oggi con Babbel l’apprendimento delle lingue diventa semplice e divertente e rappresenta uno strumento valido per tutti coloro che non possono frequentare un corso in presenza per mancanza di tempo. Quale momento migliore se non questo per imparare la lingua dei tuoi sogni?

Approfitta della promozione con 60% di sconto su Babbel Lifetime. Per te un gran numero di vantaggi:

Accesso illimitato per sempre;

Lezioni, giochi e podcast in 14 lingue;

Pagamento unico.

Babbel Lifetime oggi a -60%

Lo sconto del 60% oggi disponibile sul piano Babbel ti consente di avere un piano a vita ad un costo davvero vantaggioso. Non a caso, infatti, senza il -60% il piano Lifetime costerebbe ben 599,99.

Con la soluzione Babbel app a soli 239,99 euro hai a disposizione corsi in app pensati appositamente per lo studio individuale. Puoi fare esercizi con lezioni basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici, creare una tua routine di studio efficace e flessibile e dunque adatta ai tuoi impegni e alle tue abitudini. Babbel rappresenta lo strumento perfetto per poter apprendere una nuova lingua e trovare il ritmo perfetto con corsi adeguati al tuo livello di conoscenza linguistica.

Approfitta della promozione che sconta il costo iniziale di 599,99 euro del 60%: oggi Lifetime rappresenta il piano Babbel più conveniente e, non a caso, preferito dagli utenti che vogliono imparare una nuova lingua da casa.