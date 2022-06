EOLO con ANCI e ANFoV per digitalizzare i comuni

Il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2022 promosso da ANCI e ANFoV, con l’obiettivo di supportare i territori in uno sviluppo socioeconomico inclusivo, sostenibile e digitale, vede la partecipazione di EOLO in veste di sponsor. L’operatore intente così affermare l’importanza di un impegno attivo per l’innovazione e la digitalizzazione del Paese.

Il superamento del digital divide territoriale, non solo Nord-Sud ma tra piccoli e grandi centri d’Italia, che trova ampio spazio nelle sfide che il Premio vuole affrontare, è stato il primo obiettivo di EOLO fin dalla sua nascita: un risultato sfidante, da raggiungere attraverso la leva dell’innovazione tecnologica e degli investimenti crescenti con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze di digitalizzazione del Paese e dei cittadini.

Gli obiettivi di EOLO in linea con quelli di ANCI e ANFoV

La finalità di EOLO, con la sua adesione all’iniziativa, mira al raggiungimento di obiettivi come “transizione verde”, “trasformazione digitale”, “coesione sociale e territoriale”, al centro delle politiche europee e nazionali come criteri di sviluppo socioeconomico nonché direttrici che hanno guidato lo sviluppo e l’affermazione dell’azienda nella fornitura di servizi a banda ultralarga. Questo il commento di Alessandro Verrazzani, Head of Regulatory and Institutional Affairs di EOLO, incluso nel comunicato stampa giunto in redazione.

La piena coerenza della visione e della mission di EOLO con le finalità del Premio e i criteri di valutazione individuati per le assegnazioni ci ha convinto a contribuire attivamente all’iniziativa di ANCI e ANFoV. Da oltre 15 anni garantiamo, anche nelle zone più remote d’Italia, un accesso alla rete di qualità, a supporto di uno sviluppo economico e tecnologico, sostenibile e inclusivo per la valorizzazione dei territori e dei numerosi piccoli centri di cui si compone il nostro Paese. La tecnologia Fixed Wireless Access di EOLO si sta infatti rivelando la soluzione più idonea per offrire connessioni di qualità nelle aree rurali e a bassa densità abitativa che non saranno raggiunte dalla fibra anche a seguito degli interventi infrastrutturali del PNRR.

EOLO partecipa al Premio in qualità di abilitatore di innovazione, nella convinzione che possa rappresentare un incentivo concreto alla digitalizzazione su base locale e al miglioramento dei servizi a favore di amministrazioni, cittadini e imprese . Tra le proposte di connettività rivolte all’utenza c’è anche QuandoVuoi a soli 6,90 euro per due giorni, ideale per connettersi in vacanza o dalla seconda casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.