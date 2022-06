EOLO: c'è una nuova app mobile per i clienti

Con l’obiettivo di consentire ai clienti di amministrare l’abbonamento in autonomia, EOLO annuncia il debutto della nuova applicazione mobile dedicata ai propri servizi. È già disponibile per il download: vediamo quali sono le sue caratteristiche.

Tra le funzionalità incluse, quelle che permettono di gestire e modificare in modo rapido abbonamento e profilo, ricevere aggiornamenti sulle offerte dedicate, controllare lo stato dei pagamenti, richiedere assistenza e monitorare lo stato della connessione. L’interfaccia è quella visibile negli screenshot qui sotto. Queste le parole di Andrea Pelizzaro, Sales Consumer Director di EOLO.

La tecnologia di EOLO azzera da sempre divisioni e distanze semplificando la vita tramite il digitale, e la nostra nuova App non fa eccezione. Infatti, grazie a questo nuovo servizio, vogliamo avvicinare sempre più i nostri clienti non solo al mondo EOLO e ai suoi prodotti, ma, soprattutto, ad una gestione autonoma, veloce ed efficace della propria connessione e delle proprie necessità, facendoli entrare in contatto diretto con tutti gli aspetti del loro abbonamento e premiandoli, inoltre, con esclusivi vantaggi.