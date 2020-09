Internet 30 Mbps senza limiti a € 26,90 con EOLO più

Per lavorare, studiare o più semplicemente per navigare e godersi l’intrattenimento dei contenuti in streaming senza pensieri e senza limiti: con EOLO più si ha accesso Internet a 30 Mbps per soli 26,90 euro al mese. Nel prezzo sono incluse telefonate, il router, l’installazione e il servizio di assistenza a cui far riferimento per qualsiasi domanda con risposta garantita in tre minuti.

EOLO più: connessione 30 Mbps tutto incluso a € 26,90

Chi lo desidera può addirittura spingersi a una velocità di 100 Mbps aggiungendo 5 euro al canone mensile. Disponibili inoltre i pacchetti aggiuntivi Intrattenimento (con abbonamento DAZN e IP statico pubblico), Studio e lavoro (un anno di Microsoft 365 Personal) e Sicurezza (antivirus e parental control). Per tutti c’è la possibilità di effettuare un mese di prova gratuita per poi decidere quello più adatto alle proprie esigenze.

Se si ha necessità di maggiori informazioni sulle opzioni di configurazione dell’offerta e per verificare la copertura si può far riferimento al sito ufficiale. In alternativa è possibile chiamare il numero verde 800-966030 e parlare con un operatore.

Il motto dell’operatore, “Internet dove gli altri non arrivano”, fa leva sulla tecnologia wireless messa a punto dall’operatore nei suoi 15 anni di attività, sviluppata in un primo momento per servire quei comuni e quei territori non raggiunti dalle linee ADSL. Un sistema evoluto con il passare del tempo e che oggi è in grado di offrire prestazioni paragonabili a quelle della fibra ottica in oltre 6.000 località di tutta Italia.