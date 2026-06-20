Huawei Watch Fit 5 recensione: lo smartwatch che mette in crisi modelli molto più costosi

Per anni il mercato degli smartwatch è stato dominato da un compromesso che molti utenti hanno imparato ad accettare: più funzioni smart significano meno autonomia. Chi desidera un dispositivo ricco di funzionalità deve spesso convivere con la ricarica quotidiana, mentre chi cerca una batteria longeva è costretto a rinunciare a parte dell’esperienza smartwatch.

Huawei continua invece a seguire una strada diversa. Con il nuovo Huawei Watch Fit 5, l’azienda cinese perfeziona una formula che negli ultimi anni si è rivelata particolarmente vincente. L’obiettivo è chiaro: offrire uno smartwatch elegante, leggero, ricco di funzioni dedicate a salute e sport, ma soprattutto capace di accompagnare l’utente per giorni senza l’ansia della presa di corrente.

Dopo diverse settimane di utilizzo quotidiano, il Watch Fit 5 si è rivelato uno dei prodotti più equilibrati e interessanti della sua fascia di prezzo.

Un design familiare, ma finalmente davvero premium

Basta estrarre il Watch Fit 5 dalla confezione per capire immediatamente che Huawei ha deciso di alzare l’asticella. La sensazione al polso è molto diversa rispetto a quella che normalmente si prova con uno smartwatch da circa 200 euro. La cassa in lega di alluminio trasmette una sensazione premium fin dal primo contatto, mentre il vetro protettivo offre una qualità percepita superiore rispetto a quella di molti concorrenti diretti.

Certo, ignorare la somiglianza con Apple Watch è praticamente impossibile. Le linee della cassa, il display rettangolare dagli angoli arrotondati e la corona laterale richiamano inevitabilmente il dispositivo di Apple. È una scelta che probabilmente farà discutere chi cerca un design più originale, ma che allo stesso tempo rende il Watch Fit 5 immediatamente riconoscibile e gradevole da indossare.

Ciò che colpisce maggiormente è però il peso. Con appena 27 grammi senza cinturino, Huawei Watch Fit 5 è uno degli smartwatch più leggeri della categoria. Dopo pochi minuti ci si dimentica quasi di averlo al polso, una caratteristica che diventa particolarmente apprezzabile durante il sonno, gli allenamenti o le giornate più impegnative.

Anche le dimensioni risultano ben bilanciate e permettono all’orologio di adattarsi sia a polsi sottili sia a quelli più grandi senza apparire sproporzionato.

Il display è uno dei migliori della categoria

Se c’è un elemento che sorprende fin dal primo utilizzo, quello è il display. Huawei ha equipaggiato il Watch Fit 5 con un pannello AMOLED da 1,82 pollici che non si limita a essere bello da vedere, ma riesce anche a risolvere uno dei problemi più comuni degli smartwatch: la leggibilità sotto il sole.

La luminosità di picco raggiunge infatti i 2500 nit, un valore che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile in questa fascia di mercato.

Durante le giornate estive, sotto la luce diretta del sole, notifiche, dati sportivi e quadranti rimangono perfettamente visibili senza dover coprire il display con la mano.

Anche la qualità cromatica convince pienamente. I colori sono vivaci, i neri profondi e le animazioni scorrono sempre in maniera fluida grazie all’ottima ottimizzazione di HarmonyOS. Le cornici non sono sottilissime come quelle dei modelli top di gamma, ma risultano ben mascherate dall’interfaccia e dalle numerose watch face disponibili.

HarmonyOS continua a essere uno dei punti di forza

Huawei ha ormai raggiunto una maturità notevole sul fronte software. HarmonyOS gira in modo estremamente fluido e ogni interazione restituisce una sensazione di immediatezza. Le schermate si aprono rapidamente, le animazioni sono curate e la navigazione tra menu e widget avviene senza rallentamenti.

Molto piacevole la corona rotante laterale, che permette di scorrere elenchi e menu con precisione e un feedback tattile convincente. L’organizzazione dell’interfaccia è intuitiva e richiede pochissimo tempo per essere assimilata anche da chi proviene da altri ecosistemi. Rimangono però alcuni limiti tipici degli smartwatch Huawei.

Lo store delle applicazioni continua a essere meno ricco rispetto a quello di Wear OS o watchOS e alcune integrazioni avanzate restano assenti. Tuttavia, per la maggior parte degli utenti, le applicazioni presenti risultano più che sufficienti per l’utilizzo quotidiano.

La batteria continua a essere il vero superpotere

È qui che Huawei Watch Fit 5 mette realmente in difficoltà gran parte della concorrenza. Mentre molti smartwatch moderni richiedono una ricarica ogni sera o quasi, il dispositivo Huawei riesce ancora a offrire quell’esperienza “indossa e dimentica” che molti utenti desiderano.

Con monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, notifiche attive, monitoraggio del sonno e alcune sessioni sportive durante la settimana, siamo arrivati regolarmente a circa una settimana di utilizzo reale. Con un uso più moderato si possono superare tranquillamente gli otto o nove giorni.

Anche attivando l’Always-On Display, scenario che normalmente mette in crisi qualsiasi smartwatch, il Watch Fit 5 mantiene risultati molto convincenti, attestandosi intorno ai tre o quattro giorni.

La ricarica completa richiede poco più di un’ora tramite la basetta magnetica inclusa. Chi arriva da un Apple Watch o da molti modelli Wear OS noterà immediatamente la differenza.

Un alleato concreto per sport e benessere

Dietro l’aspetto elegante si nasconde uno smartwatch sorprendentemente completo dal punto di vista sportivo. Huawei propone oltre cento modalità di allenamento e una suite di monitoraggio ormai molto evoluta.

Il GPS dual-band si è dimostrato particolarmente preciso durante corsa e ciclismo, con aggancio rapido del segnale e tracciati affidabili anche in contesti urbani complessi.

Molto interessante il lavoro svolto sulle metriche dedicate ai runner. Oltre ai dati classici, il Watch Fit 5 fornisce informazioni avanzate sulla potenza di corsa, sul carico di allenamento e sul recupero.

Anche gli appassionati di ciclismo trovano strumenti che normalmente si incontrano su dispositivi ben più costosi, come la stima della potenza e altre metriche avanzate.

Huawei continua inoltre a puntare molto sull’aspetto motivazionale. I mini allenamenti guidati direttamente dal polso rappresentano una soluzione semplice ma efficace per spezzare la sedentarietà durante la giornata lavorativa.

Monitoraggio della salute sempre più evoluto

Anche sul fronte salute il Watch Fit 5 convince. Il nuovo sistema di sensori monitora in modo continuo frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, qualità del sonno e livelli di stress.

Particolarmente interessante il lavoro svolto da Huawei sull’analisi del sonno, che continua a essere una delle migliori disponibili nel panorama smartwatch.

I report generati risultano dettagliati, facilmente comprensibili e utili per individuare eventuali anomalie nelle abitudini quotidiane. Non manca inoltre il monitoraggio delle aritmie e delle variazioni anomale della frequenza cardiaca.

Restano assenti alcune funzioni riservate ai modelli superiori della gamma, come ECG e rilevazione della temperatura cutanea, ma considerando il prezzo del dispositivo si tratta di rinunce comprensibili.

Chiamate, notifiche e funzioni smart

Huawei Watch Fit 5 integra microfono e altoparlante, consentendo di gestire le chiamate direttamente dal polso. La qualità audio è sorprendentemente buona e permette conversazioni chiare anche durante passeggiate o attività leggere.

Le notifiche vengono gestite in modo ordinato e risultano facili da consultare. Gli utenti Android possono inoltre rispondere rapidamente ai messaggi tramite tastiera, emoji o risposte predefinite. Su iPhone, invece, le limitazioni imposte da Apple riducono le possibilità di interazione.

Resta disponibile il supporto ai pagamenti contactless tramite NFC e Curve Pay, una funzione che aumenta ulteriormente la praticità del dispositivo.

Vale la pena acquistarlo?

Huawei Watch Fit 5 riesce in qualcosa che oggi non è affatto scontato: offrire un’esperienza smartwatch completa senza costringere l’utente a convivere con continui compromessi.

Ha un display eccellente, una costruzione curata, un peso ridottissimo, funzioni sportive complete e soprattutto un’autonomia che continua a rappresentare un riferimento nel settore.

Non è perfetto. Lo store applicazioni rimane limitato rispetto ai rivali più blasonati e il design richiama fin troppo apertamente Apple Watch. Tuttavia, questi aspetti passano rapidamente in secondo piano quando si considera il pacchetto complessivo.

Se cercate uno smartwatch elegante, affidabile e capace di durare quasi una settimana con una singola carica, Huawei Watch Fit 5 è probabilmente uno dei migliori acquisti che possiate fare oggi nella fascia sotto i 200 euro. E quando si trova in offerta intorno ai 140-150 euro, diventa semplicemente uno dei prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo dell’intero mercato wearable.