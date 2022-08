Eolo Più: solo ad agosto internet e chiamate illimitate a 24,90 euro

Eolo Più ha modificato la sua offerta in questo mese di agosto, che può essere attivata in Fibra FTTH o in tecnologia FWA: 24,90 euro al mese, senza sconto nei primi 6 mesi a partire dall’attivazione.

A luglio, l’offerta era di 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, che aumenta a 24,90 euro partendo dal settimo mese.

La tariffa, salvo proroghe o cambiamenti, sarà disponibile per i potenziali utenti fino al 31 agosto 2022.

Per abbonarsi, basta entrare nella pagina ufficiale di Eolo, verificare la copertura nella propria zona e continuare con l’attivazione selezionando i servizi che più interessano, inserendo i dati personali e procedere al pagamento.

In alternativa, si può contattare un operatore al numero 800.966.030.

Eolo Più: cosa prevede l’offerta

Nonostante il cambio di prezzo, l’offerta rete fissa di Eolo Più comprende una connessione illimitata in FWA o FTTH, chiamate illimitate nazionali verso numeri fissi e mobili e il modem EOLOrouter, che è quello standard.

L’offerta può essere sottoscritta scegliendo tra l’installazione standard, che non prevede costi aggiuntivi, e quella rapida, che verrà fatta entro 5 giorni lavorativi al costo di 49,90 euro una tantum.

Molto interessanti sono i pacchetti aggiuntivi, che possono essere sottoscritti anche dopo aver attivato il servizio.

Ovviamente, andrà pagato un costo aggiuntivo ogni mese, con una prova gratuita di un mese. Volendo, i pacchetti che non interessano possono poi essere eliminati senza pagare costi aggiuntivi.

I pacchetti e i relativi prezzi sono i seguenti:

+Intrattenimento: con questo pacchetto si ottiene un indirizzo IP pubblico e statico, il modem dedicato EOLOrouterEvo e una configurazione personalizzata dei servizi di streaming e gaming online. Il prezzo aggiuntivo da pagare ogni mese è 5 euro.

+Studio e Lavoro: oltre al modem dedicato EOLOrouterEvo, si otterrà una configurazione personalizzata per il lavoro e lo studio da casa. Il costo mensile è di 5 euro.

+Sicurezza: antivirus e servizio di Parental Control sono inclusi in questo pacchetto. Qui il costo mensile è di 3 euro.

Per quanto riguarda la connessione, in Fibra FTTH e in FWA la velocità in download massima è di 30 Mbps e in upload è di 3 Mbps.

