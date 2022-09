EOLO raddoppia la velocità di Internet nei piccoli comuni

Coerente con il proprio obiettivo, da sempre finalizzato a contrastare il divario digitale in ogni angolo d’Italia, EOLO ha annunciato questa settimana il raddoppio della velocità per le connessioni offerte all’interno dei piccoli centri, quelli non ancora raggiunti dalle infrastrutture tradizionali della banda ultralarga. Si arriva così fino a 200 Mbps, per un accesso a Internet dalle prestazioni equiparabili a quelle di una fibra.

Internet, velocità x2 nei piccoli comuni con EOLO

La novità è operativa fin da subito, anche nei comuni con meno di 5.000 abitanti. In questo modo, viene dato un impulso fondamentale alla digitalizzazione del Paese, a sostegno di cittadini e aziende. Un livello di prestazioni adeguato nel trasferimento dei dati è oggigiorno importante in qualsiasi ambito e a ogni livello: per comunicare, per lavorare, per studiare e per l’intrattenimento nel tempo libero. Riportiamo di seguito il commento di Guido Garrone, co-CEO di EOLO, incluso nel comunicato stampa giunto in redazione.

Il potenziamento della nostra tecnologia per raddoppiare la velocità nei territori in cui operiamo è un passaggio fondamentale nella lotta al cosiddetto Digital Speed Divide. Troppo spesso, infatti, chi vive nei piccoli comuni italiani, nelle aree montane o in zone di periferia, non ha accesso alla banda ultralarga. Come EOLO, da quasi 20 anni, lottiamo contro questa situazione e siamo arrivati a connettere oltre 6.800 comuni dal nord al sud del Paese. La nuova velocità che siamo in grado di offrire ai nostri clienti potrà soddisfare le necessità di connessione più stringenti.

Tra le formule per la connettività proposte ci sono EOLO più a partire da 19,90 euro al mese e l’alternativa QuandoVuoi a 6,90 euro per due giorni da attivare solo quando necessario.

