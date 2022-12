Epic Games: ecco il gioco gratis del 27 dicembre

Anche oggi, martedì 27 dicembre, Epic Games Store offre un nuovo gioco gratis in versione PC, ma solo per le prossime 24 ore. Si tratta questa volta di Severed Steel, uno sparatutto in prima persona sviluppato dal team Greylock Studio e pubblicato da Digerati nel settembre 2021. Un titolo dalla natura single player, caratterizzato da un’azione adrenalinica e da una colonna sonora in stile dark-electro.

Severed Steel è il gioco gratis di oggi su Epic Games Store

Può regalare soddisfazioni agli amanti del genere e a chi vuol sperimentare qualcosa di diverso dal solito FPS tradizionale. Proponiamo di seguito la visione del trailer di lancio che introduce la protagonista, le modalità presenti e che permette di dare uno sguardo approfondito al comparto grafico e al gameplay.

I requisiti di sistema non sono particolarmente pretenziosi. Ecco l’elenco di quelli minimi, alla portata anche dei computer meno recenti.

Sistema operativo: Windows 10;

processore: qualsiasi modello purché dual core;

scheda video: NVIDIA 750 o equivalente;

RAM: 8 GB.

Severed Steel rimarrà gratuito fino a prima delle ore 17:00 di domani, mercoledì 28 dicembre, quando sarà sostituito da un altro titolo a costo zero. Il consiglio è quello di aggiungerlo subito alla propria libreria, per poi avere tutto il tempo di scaricarlo e installarlo quando lo si vorrà. Come? Semplicemente connettendosi a Epic Games Store ed effettuando l’accesso con le credenziali del proprio account.

Ci sono già indizi anche in merito a quello che potrebbe essere il prossimo gioco gratis offerta dalla piattaforma: si parla di Mortal Shell. Per chi non ne fosse a conoscenza, è un titolo sviluppato da Cold Symmetry e pubblicato da Playstack, uscito nel 2020. È un action-RPG con visuale in terza persona e ambientazione dark, ben accolto all’esordio da pubblico e critica.

