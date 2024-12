Epic Games Store preinstallato su smartphone Android

Epic Games ha annunciato la sottoscrizione di accordo con Telefónica che prevede la preinstallazione di Epic Games Store su milioni di smartphone Android venduti dall’operatore spagnolo in Spagna, Germania, Regno Unito e America Latina. Gli utenti potranno così accedere a Fortnite e altri giochi, evitando la lunga procedura implementata da Google.

Epic Games Store è disponibile su Android in tutto il mondo e su iOS/iPadOS solo in Europa (grazie al Digital Markets Act). La procedura di installazione non è però alla portata di tutti e l’utente viene scoraggiato con una serie di “scary screen” (schermate spaventose), come vengono definite dalla software house guidata da Tim Sweeney.

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) December 12, 2024