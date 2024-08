Epic Games Store disponibile su iOS in Europa

Dopo un lungo scontro (dentro e fuori i tribunali), la software house guidata da Tim Sweeney ha annunciato il ritorno di Fortnite su iOS (solo in Europa) tramite Epic Games Store. Ciò è stato possibile perché Apple deve rispettare il Digital Markets Act e quindi consentire l’installazione di store di terze parti. I giochi (ci sono anche Rocket League Sideswipe e Fall Guys) sono disponibili anche su AltStore PAL e su Android in tutto il mondo.

Fornite ritorna su iOS dopo oltre 4 anni. Era stato rimosso da Apple perché Epic Games aveva introdotto un metodo di pagamento alternativo che aggirava la commissione del 30%. La software house ha perso lo scontro in tribunale, ma fortunatamente è arrivato il Digital Markets Act. L’azienda di Cupertino deve consentire l’installazione degli app store di terze parti in Europa.

Epic Games Store era disponibile dall’inizio di luglio. Non è noto se sono state apportate le modifiche richieste da Apple. Gli utenti devono seguire però una serie di passi per scaricare Fortnite e altri giochi su iPhone.

Epic Games scrive che la procedura di installazione è piuttosto lunga perché Apple e Google hanno introdotto intenzionalmente un’esperienza di bassa qualità con passi multipli, impostazioni confusionarie e “schermate spaventose”.

I tre giochi sono disponibili anche su AltStore PAL, diventato gratuito proprio grazie al contributo economico di Epic Games. Nei prossimi mesi arriveranno anche su iPadOS, Aptoide (iOS) e ONE Store (Android).

Il CEO e fondatore Tim Sweeny ha dichiarato:

La marea sta cambiando e l’ecosistema mobile si sta finalmente aprendo alla concorrenza. Siamo grati alla Commissione europea per aver reso possibile il lancio dell’Epic Games Store e l’offerta dei nostri giochi agli utenti iOS nell’Unione europea. Ora gli utenti iOS europei e tutti gli utenti Android possono accedere al nostro store e ai nostri giochi, come hanno sempre potuto fare su piattaforme aperte come PC e Mac. La lotta è tutt’altro che finita, ma questo è un progresso tangibile per sviluppatori e consumatori che possono iniziare a beneficiare della concorrenza e della scelta.