Come scaricare Fortnite su iPhone e Android

Epic Games ha annunciato oggi l’arrivo del proprio store ufficiale su iPhone nell’Unione Europea e su Android in tutto il mondo: vale a dire che Fortnite torna disponibile in versione mobile dopo una lunga assenza. Vediamo come scaricare il gioco.

Fortnite torna su iPhone: come scaricare il gioco

La stessa procedura vale anche per altri titoli dello stesso sviluppatore come Rocket League Sideswipe e Fall Guys. Presto ne arriveranno altri, anche pubblicati da realtà di terze parti.

Il download di Epic Store su iOS

Sui dispositivi iOS (iPhone) è necessario seguire questa guida, riassunta nel video ufficiale allegato qui sotto.

Aprire il browser Safari;

visitare l’indirizzo epic.download;

premere il pulsante “Installa su iOS”;

premere “Ok” sull’avviso mostrato;

aprire le Impostazioni;

premere “Permetti le app da Epic Games” e scegliere “Permetti”;

tornare al browser e premere “Installa”;

sul nuovo pop-up aperto premere “Installa App Marketplace”.

A questo punto, lo store di Epic Games è presente sulla schermata principale di iPhone. È sufficiente aprirlo e selezionare il gioco da scaricare.

In alternativa, il negozio digitale della software house è disponibile attraverso il marketplace AltStore PAL disponibile in Europa dal mese di aprile.

Il download di Epic Store su Android

Passiamo ora ad Android. La procedura è diversa da quella vista in precedenza per iOS, almeno nella sua seconda parte. Inoltre, è valida in tutto il mondo, non solo nel vecchio continente. Eccola.

Aprire il browser Chrome;

visitare l’indirizzo epic.download;

premere il pulsante “Installa su Android”;

ignorare l’avviso di sicurezza mostrato da Android e procedere;

aprire il file appena dopo il termine del download;

se necessario, abilitare nelle impostazioni l’installazione delle app di terze parti;

completare l’installazione di Epic Games Store.

Epic Games ammette che non si tratta di metodi intuitivi, né rapidi. Pertanto, potrebbero scoraggiare qualcuno, soprattutto i meno esperti. La software house sta comunque lavorando per fa sì che in futuro risultino più semplici e immediati.