AltStore PAL è il primo store alternativo per iOS

Dopo aver ricevuto l’approvazione da Apple, lo sviluppatore Riley Testut ha annunciato la disponibilità di AltStore PAL, il primo store alternativo per iOS accessibile in Europa, grazie al Digital Markets Act. Al momento sono presenti solo due app, create da Testut, ma in futuro arriveranno anche le app di terze parti.

Abbonamento per coprire il costo della CTF

Per installare AltStore PAL è necessario visitare il sito ufficiale e sottoscrivere l’abbonamento a 1,5 euro/anno + IVA. La cifra irrisoria permette allo sviluppatore di coprire il costo della Core Technology Fee (CTF). Questa commissione deve essere pagata per ogni download di uno store alternativo, anche se il numero di installazioni annuali è inferiore a un milione (come per le app).

Inizialmente gli utenti troveranno due app sviluppate da Testut: Delta e Clip. La prima, gratuita e disponibile anche all’esterno dell’Unione europea grazie alle nuove linee guida di Apple, è un emulatore per NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance e Nintendo DS. La seconda è un clipboard manager che viene eseguito in background.

Clip richiede una donazione di 1 euro tramite Patreon. La piattaforma può essere utilizzata dagli sviluppatori in alternativa ai metodi di pagamento tradizionali. Per installare le app di terze parti, gli utenti dovranno inserire l’URL del sito esterno come sorgente all’interno di AltStore PAL. In pratica è una versione potenziata del “sideloading” che verrà implementato con iOS 17.5.

Gli utenti che non vogliono sottoscrivere l’abbonamento e/o risiedono fuori dall’Europa possono ancora installare il “vecchio” AltStore. Ci sono però alcune limitazioni dovuto al suo funzionamento (serve un PC o Mac per AltServer).