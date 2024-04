AltStore per iOS: app pagate tramite Pantreon

AltStore è uno degli store alternativi che saranno disponibili su iOS in Europa. Lo sviluppatore Riley Testut ha condiviso alcune immagini dell’interfaccia, aggiungendo che le app potranno essere finanziate tramite Pantreon. Altri negozi digitali in arrivo sono Setapp, Mobivention e Epic Games Store.

App pagate tramite Pantreon

Grazie al Digital Markets Act (DMA), gli utenti europei potranno scaricare le app da store alternativi a quello di Apple. Uno di essi sarà AltStore di Riley Testut. È necessario però rispettare le regole introdotte dall’azienda di Cupertino, inclusa la famigerata Core Technology Fee (la Commissione europea potrebbe avviare un’indagine).

Per recuperare la spesa aggiuntiva (se le app superano un milione di installazioni all’anno), gli sviluppatori potranno integrare Pantreon nelle loro app. Si tratta di una soluzione alternativa alle inserzioni pubblicitarie, ai download a pagamento e agli acquisti in-app. Al lancio saranno disponibili solo due app, ovvero l’emulatore Delta per Nintendo (gratuito) e il clipboard manager Clip. Per usare quest’ultima app sarà necessario versare almeno un dollaro tramite Pantreon. L’accesso alle versioni beta di entrambe le app richiederà 3 dollari/mese.

AltStore dovrà ovviamente essere approvato da Apple. Se supererà i controlli, gli sviluppatori useranno Pantreon come alternativa ai metodi di pagamento tradizionali, evitando le commissioni dei PSP (Payment Service Provider). Riley Testut ha comunicato che lo store è praticamente pronto, ma deve attendere il via libera dall’azienda di Cupertino.