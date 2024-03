AltStore si prepara a sfidare l'App Store su iOS grazie al DMA

Da qualche settimana, gli utenti di iOS si aspettano un’importante cambiamento nel sistema operativo. L’implementazione del Digital Markets Act (DMA) ha trasformato radicalmente il ruolo dell’App Store, che da gatekeeper incontrastato dovrà adeguarsi alle nuove normative europee. A partire da quest’anno, nuovi negozi alternativi potranno entrare in iOS, offrendo agli utenti la possibilità di scaricare applicazioni da fonti diverse dall’App Store ufficiale.

L’apertura di iOS ad app store alternativi rappresenta una piccola rivoluzione nel mondo delle applicazioni per i dispositivi Apple, ma per ora fatica a decollare. I potenziali concorrenti dell’App Store infatti non sembrano ancora farsi avanti con decisione per sfruttare questa opportunità. Apple dal canto suo non appare entusiasta di adeguarsi alle nuove norme europee che impongono la fine del suo monopolio sullo store digitale.

L’azienda sta probabilmente tentando di ritardare l’apertura effettiva di iOS ad altri negozi, anche se alla lunga sarà costretta a rispettare il DMA.

AltStore: il primo rivale ufficiale dell’App Store?

Nonostante le difficoltà, uno store di app sta cercando di sfidare l’App Store e potrebbe diventare il suo primo rivale ufficiale. AltStore, come suggerisce il nome, è un negozio alternativo di app nato nel 2019. Recentemente, come sottolineato dal suo co-creatore Riley Testut su Mastodon, ha ottenuto la convalida del suo account di sviluppatore su iOS, un passaggio necessario per aprire un negozio sul sistema operativo. Quindi, potrebbe mancare poco per vedere il primo negozio alternativo nell’ecosistema Apple.

Vantaggi di AltStore per gli utenti

Se AltStore dovesse entrare nell’ecosistema iOS, rappresenterebbe una boccata d’aria fresca per gli utenti. Lo store, infatti, ha già in programma di offrire agli sviluppatori la possibilità di far pagare alcuni aggiornamenti, cosa che non avviene con l’App Store. Inoltre, il negozio autorizza anche la pubblicazione di emulatori, consentendo agli utenti di cimentarsi con giochi retrò sul proprio iPhone, tra una partita a Resident Evil 4 e l’altra.

L’arrivo di AltStore come prima alternativa all’App Store segna un momento storico per gli utenti iOS, che per la prima volta avranno la possibilità di scegliere da dove scaricare le proprie app. Si tratta di una svolta epocale, l’inizio di una nuova era in cui la concorrenza tra diversi store digitali porterà probabilmente ad un’esperienza più ricca e diversificata nel settore delle applicazioni mobili.

Dopo oltre un decennio di monopolio incontrastato, il sistema operativo Apple si apre finalmente alla pluralità di voci e di visioni che solo il libero mercato può garantire. Una rivoluzione che molti utenti iOS attendevano da tempo e che promette di rendere l’ecosistema Apple più vibrante e competitivo.