Fibra ultraveloce a un prezzo imperdibile: solo 24,99€ con WindTre

Stanco della connessione lenta? Passa alla fibra di WindTre: soltanto online, potrai sottoscrivere la nuova promozione Super Fibra (fino a 2,5 Gbps) a 24,99 euro al mese, invece di 27,99 euro. Una limited edition, che offre anche attivazione gratuita, pensata per chi cerca velocità elevate, bonus esclusivi (come 12 mesi di Amazon Prime inclusi) e costi mensili non troppo elevati.

Super Fibra WINDTRE: ecco cosa offre la promozione online

WindTre offre un pacchetto completo, senza costi nascosti. Nel dettaglio, la fibra ottica dell’operatore può raggiungere:

Fino a 2,5 Gigabit/s in download e 500 Mb/s in upload nelle aree coperte da FTTH standard

in download e 500 Mb/s in upload nelle aree coperte da FTTH standard Nelle Aree Bianche, la velocità arriva fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Mb/s in upload

Incluso nel prezzo promozionale di 24,99 euro al mese, troviamo un modem Wi-Fi 7 di ultima generazione che permette di connettere fino a 256 dispositivi contemporaneamente, con maggiore stabilità, copertura in ogni angolo della casa e gestione da remoto tramite l’App WINDTRE. Inoltre, è prevista assistenza dedicata in caso di guasto.

Riceverai inoltre come bonus 12 mesi di abbonamento Amazon Prime senza costi aggiuntivi, già attivi dall’attivazione della linea: film, serie, musica, consegne rapide e contenuti esclusivi sono inclusi nel prezzo. Ma non è tutto, perché WindTre ha pensato anche alla mobilità. È infatti possibile attivare gratuitamente GIGA illimitati su tre SIM WindTre compatibili: Internet è già disponibile fin da subito, utile nell’attesa che venga attivata la linea fissa.

Completano l’offerta le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. L’attivazione, infine, è gratuita e senza costi nascosti, ma solo per un periodo limitato. Online troverai tutti i dettagli della promozione WindTre, che ti permette di ricevere la fibra ottica FTTH più veloce (fino a 2,5 Gbps) direttamente a casa tua, a un costo contenuto e competitivo rispetto alla concorrenza. Attivala a 24,99 euro al mese solo online, e verifica la tua copertura sul sito web.