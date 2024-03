Epic Games Store su iOS e Android entro fine anno

Durante la Game Developers Conference 2024, Epic Games ha fornito nuovi dettagli sullo store per iOS e Android. La software house guidata da Tim Sweeney ha mostrato un concept dell’interfaccia e confermato la stessa commissione applicata su PC e Mac per i giochi a pagamento. Su iOS in Europa, gli sviluppatori dovranno pagare anche la famigerata Core Technology Fee (se la Commissione europea non imporrà la sua eliminazione).

Nessuna commissione per pagamenti esterni

L’intenzione di riportare Fortnite su iOS in Europa era stata confermata a fine gennaio. Apple aveva ripristinato l’account sviluppatore che permette di distribuire lo store alternativo, ma successivamente ha cambiato idea. In seguito all’intervento della Commissione europea, Epic Games ha nuovamente ottenuto l’accesso al suo account.

Durante la Game Developers Conference 2024, la software house ha mostrato la possibile interfaccia di Epic Games Store (è un concept, quindi potrebbe essere modificata).

We’re coming to iOS and Android! Same fair terms, available to all developers, on a true multi-platform store – with amazing games for everyone. pic.twitter.com/TUKlF8PI8A — Epic Games Store (@EpicGames) March 20, 2024

Su mobile verrà adottato lo stesso modello di business di PC e Mac. Epic Games chiederà il 12% del costo dei giochi se viene usato il suo metodo di pagamento. Nessuna commissione è prevista per i primi sei mesi, i giochi gratuiti e l’uso di metodi di pagamenti esterni. Su iOS ci sono però altre commissioni: 17% per le app che usano un sistema di pagamento esterno e la Core Technology Fee (0,50 euro per ogni prima installazione annuale oltre la soglia di un milione). Queste ultime due commissioni dovrebbero essere pagate da Epic Games.

La software house ha annunciato una novità per lo store desktop. A partire da giugno 2024, Epic Games Launcher non supporterà più Windows 7, Windows 8 e Windows 10 (32-bit), quindi non verranno più rilasciati aggiornamenti (ma continuerà a funzionare). Le nuove versioni saranno disponibili solo per Windows 10 (64-bit) e Windows 11.