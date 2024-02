Apple rimuove il ban: Fortnite ritornerà su iOS

Epic Games ha annunciato che Fortnite ritornerà su iOS. Apple ha ripristinato l’account sviluppatore sospeso oltre tre anni fa, quindi la software house potrà nuovamente offrire il famoso gioco. La novità riguarda però esclusivamente gli utenti europei, grazie al Digital Markets Act. La distribuzione avverrà infatti tramite Epic Games Store.

Come è noto, Apple ha rimosso Fortnite dal suo store in quanto Epic Games ha aggiunto nel gioco un metodo di pagamento alternativo per evitare la commissione del 30%. È iniziato quindi uno scontro legale durato quasi tre anni, al termine del quale l’azienda di Cupertino ha ottenuto una vittoria quasi totale. Il giudice ha solo imposto l’eliminazione della clausola anti-steering. Apple chiede però una commissione del 27% sui pagamenti esterni (Epic Games ha presentato un’altra denuncia).

La software house aveva anticipato a fine gennaio l’intenzione di aprire uno store su iOS in Europa, ma Apple non aveva ancora rimosso il ban. Epic Games ha ora confermato di aver ricevuto l’accesso all’account sviluppatore. Grazie al Digital Markets Act (DMA), che verrà applicato dal prossimo 7 marzo, l’azienda guidata da Tim Sweeney aprirà il suo Epic Games Store su iOS, dal quale gli utenti europei potranno scaricare Fortnite.

Il CEO aveva criticato le modifiche introdotte da Apple per rispettare il DMA, in particolare la nuova “tassa” denominata Core Technology Fee, ma la software house ha deciso di sfruttare ugualmente l’opportunità concessa dalla legge europea.

I'll be the first to acknowledge a good faith move by Apple amidst our cataclysmic antitrust battle, in granting Epic Games Sweden AB a developer account for operating Epic Games Store and Fortnite in Europe under the Digital Markets Act. https://t.co/ocOdMReXh1

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 16, 2024