Apple ripristina l'account sviluppatore di Epic Games

Epic Games ha comunicato che l’account sviluppatore è stato ripristinato da Apple. La software house guidata da Tim Sweeney potrà quindi lanciare il suo store in Europa, dal quale gli utenti iOS scaricheranno Fortnite. Il dietrofront dell’azienda di Cupertino è dovuto principalmente all’intervento della Commissione europea.

Come è noto, Apple ha introdotto diverse novità con iOS 17.4 per rispettare il Digital Markets Act (DMA). Una di esse è la possibilità di installare uno store alternativo, come Epic Games Store.

Dopo aver ripristinato l’account sviluppatore di Epic Sweden, Apple ha cambiato idea, affermando che la software house è inaffidabile e quindi avrebbe sicuramente violato le regole di App Store. Circa 24 ore dopo, la Commissione europea ha confermato di aver chiesto informazioni ad Apple per verificare un’eventuale violazione del DMA.

Ieri sera è avvenuto l’ultimo colpo di scena: Apple ha nuovamente ripristinato l’account sviluppatore. Thierry Breton, commissario per il mercato interno, ha espresso la sua soddisfazione evidenziando che il DMA mostra già i primi risultati concreti. Ovviamente festeggia anche il CEO Tim Sweeney:

The DMA went through its first major challenge with Apple banning Epic Games Sweden from competing with the App Store, and the DMA just had its first major victory. Following a swift inquiry by the European Commission, Apple notified the Commission and Epic that it would relent…

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) March 8, 2024