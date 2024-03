iOS blocca i marketplace alternativi se viaggi fuori dall'UE

Quando mancano ormai poche ore all’entrata in vigore definitiva del Digital Markets Act (7 marzo 2024), anche Apple si adegua alle direttive di Bruxelles e abilita la possibilità di installare, sui propri device, applicazioni da marketplace alternativi. Su iOS lo ha fatto con il rilascio dell’aggiornamento alla versione 17.4. Ecco quanto si legge in un documento del supporto ufficiale.

Per rispecchiare le modifiche apportate dal Digital Markets Act, gli utenti nell’Unione europea possono installare marketplace di app alternativi e installare app offerte da questi ultimi in iOS 17.4 o versioni successive.

C’è però un passaggio che sta attirando l’attenzione ed è quello che fa riferimento all’obbligo di trovarsi fisicamente nell’area UE per poter beneficiare di questa novità.

Vale a dire che, effettuando un viaggio o una trasferta lontano dai territori dell’Unione europea, l’utente potrebbe perdere l’accesso ai marketplace alternativi e la ricezione degli aggiornamenti per le app scaricate da queste piattaforme.

Se lasci l’Unione europea per un viaggio a breve termine, continuerai ad avere accesso a marketplace di app alternativi per un periodo di tolleranza. Se l’assenza dovesse protrarsi, perderai l’accesso ad alcune funzioni, tra cui l’installazione di nuovi marketplace di app alternativi. Le app che hai installato da marketplace di app alternativi continueranno a funzionare, ma non possono essere aggiornate dal marketplace da cui le hai scaricate.