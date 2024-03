Apple chiude l'account sviluppatore di Epic Games

Epic Games aveva annunciato a metà febbraio che Fortnite ritornerà su iOS tramite il suo store in Europa. La software house ha comunicato oggi che l’account sviluppatore è stato chiuso da Apple. L’azienda di Cupertino afferma che non ha ottenuto garanzie sul rispetto delle regole di App Store.

In base al Digital Markets Act (DMA), i cosiddetti gatekeeper (come Apple) devono consentire l’installazione di store alternativi su iOS. La software house guidata da Tim Sweeney ha quindi annunciato che sarà disponibile un Epic Games Store sul sistema operativo e gli utenti potranno nuovamente scaricare Fortnite, in quanto aveva ottenuto da Apple l’account sviluppatore della sede svedese.

Il 2 marzo, come si legge nella lettera pubblicata sul sito, gli avvocati di Apple hanno comunicato a Epic Games la chiusura dell’account sviluppatore. Dato che la software house ha denigrato in passato i termini per gli sviluppatori, Apple ha contattato Tim Sweeney per avere la garanzia che verranno rispettate tutte le condizioni. La risposta del CEO non è stata ritenuta soddisfacente e credibile, considerate anche le critiche espresse pubblicamente su X (viene citato questo post del 26 febbraio).

Apple has terminated our developer account and now we cannot develop the Epic Games Store for iOS.

This is a serious violation of the EU’s Digital Markets Act. We will continue to fight to get back on iOS!https://t.co/BmqFxG26ul

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 6, 2024