Epic Games, il leak: svelati giochi PC non ancora annunciati

Nella giornata di ieri ha fatto la sua comparsa EpicDB, un sito con informazioni dettagliate a proposito di tutti i titoli messi a disposizione dallo store di Epic Games (un po’ come fa SteamDB con la piattaforma di Valve). La sua permanenza online è però durata poche ore: è stato spento dopo essersi reso protagonista di un leak che ha svelato l’esistenza di parecchi giochi PC non ancora annunciati in via ufficiale.

EpicDC responsabile del leak di Epic Games

Tra le prossime uscite interessate ci sono quelle di publisher come Bethesda, SEGA, Sony e Square Enix, solo per fare alcuni esempi. Insomma, alcuni tra i big del settore videoludico.

Un gioco interessato è BioShock 4, comunque già più volte protagonista di indiscrezioni in passato e sul cui sviluppo si è pronunciata anche 2K. Il discorso cambia per produzioni totalmente inedite e fino a oggi sconosciute, come nel caso di CurlyWurly (SEGA) e di Brownie (Bethesda). Vale lo stesso per diversi DLC.

Non è tutto: c’è anche Utah che potrebbe essere la versione PC di The Last of Us Parte II, mentre Semla (Rockstar) dovrebbe corrispondere all’edizione Windows di Red Dead Redemption. Altri dettagli svelati dal leak riguardano Momo (Square Enix, probabile remake di Final Fantasy IX), un nuovo gioco della serie Turok (realizzato da Saber Interactive), Metal Slug Attack Reloaded (opera di SNK) e Project Batman (a cura di Warner Bros).

Epic Games ha rilasciato una dichiarazione ufficiale su quanto accaduto attraverso le pagine del sito The Verge, limitandosi ad affermare di aver rilasciato un aggiornamento che impedisce agli strumenti di terze parti di estrapolare dal proprio database le informazioni relative ai titoli non ancora pubblicati. In altre parole, non ha smentito la veridicità dei dettagli contenuti nel leak. A questo punto è lecito attendersi annunci ufficiali, in anticipo rispetto a quanto pianificato da software house e publisher.